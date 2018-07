In der deutschen Chemiefaserindustrie sind die Lose bunt gemischt. Nicht in allen Sparten konnten im vergangenen Jahr Treffer, gezogen werden. Der flotte Kapazitätsausbau und stark gestiegene Importe haben den Wachstumsoptimismus ein wenig gebremst. Die Wuppertaler Glanzditionsreichen Namen Vereinigte GlanzstoffFabriken AG verzichtet, weil die Kurzform in dieser werbeintensiven Branche sicherlich einprägsamer ist — konnte die Chemiefaserkapazitäten im vergangenen Jahr nicht voll ausnutzen. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte mußten Produktionseinschränkungen vorgenommen und auf die sofortige Inbetriebnahme der neu hinzugekommenen Kapazitäten verzichtet werden. Absatzstockungen gab es nicht nur im ZellwolleBereich, der innerhalb der Glanzstoff Gruppe immerhin noch ein relativ starkes Gewicht hat und für das vergangene Geschäftsjahr von Vorstandsvorsitzer Dr. Ernst Hellmut Vits das Prädikat "unbefriedigend" erhielt.

Auch bei den Lieblingskindern der Branche, bei synthetischen Fäden und Fasern ging nicht alles so glatt wie bisher. Nylon- und Perlongarne halten seit Mitte vorigen Jahres nicht mehr mit der anhaltend dynamischen Entwicklung der anderen Synthetika Schritt. Der Star in der Angebotspalette des Hauses Glanzstoff ist weithin die Erzeugnisgruppe Diolen. Insgesamt hat sich der Anteil der Synthetika am Glanzstoff Umsatz nochmals um 3 auf 60 Prozent erhöht. Die Umsatzsteigerung des Wuppertaler Chemiefaserunternehmens liegt mit 4 Prozent im vergangenen Jahre leicht unter dem Branchendurchschnitt. Ganz unbehelligt blieb auch die Ertragslage des Unternehmens nicht. Das Ergebnis ist zum ersten Male seit Jahren rückläufig, eine Tendenz, die auch in diesem Jahr — wie die Verwaltung betont — noch anhält. Allerdings weist Konzernchef Dr. Vits selbst darauf hin, daß der Vergleich mit dem Vorjahr nicht unbedingt aussagefähig ist, weil 1964 ein außerordentlich gutes Geschäftsjahr bei Glanzstoff war. In seiner absoluten Höhe könne das Ergebnis 1965 "durchaus noch als zufriedenstellend angesehen werden" nmn