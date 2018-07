Die Wintershall AG, Celle, deren Vorstand das letzte Geschäftsjahr trotz sinkender Erlöse im Kali- und Erdölbereich als befriedigend bezeichnete, hat von der Texaco 49 Prozent des Stammkapitals der Erdölraffinerie Franken GmbH erworben, so daß sich dieses Unternehmen nun ganz im Besitz von Wintershall befindet. In dem Geschäftsbericht heißt es dazu, über das damit zusammenhängende Raffinerieprojekt seien noch keine Entscheidungen gefallen.

Da die Wintershall in den Erdölgebieten des Nahen Ostens Aufschlußarbeiten betreibt und in jüngster Zeit weitere Konzessionen erworben hat, liegt die Vermutung nahe, daß zunächst die Ergiebigkeit der Bohrungen abgewartet werden soll, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Vorstandsvorsitzender Dr. Josef Rust hält es durchaus für möglich, daß hier zusammen mit anderen Partnern, die auch aus dem EWG-Bereich kommen können, ein neuer Erdölkonzern aufgebaut werden kann, nachdem mit der DEA die letzte nationale Ölgesellschaft in ausländischen Besitz geraten ist.

Auch auf dem ältesten Arbeitsgebiet des Unternehmens, der Kaligewinnung, hat sich die internationale Zusammenarbeit verstärkt. Neben der Beteiligung an der Alwinsal Potash of Canada Ltd., die im kommenden Jahr die Produktion aufnehmen wird, befindet sich ein neues Werk im Elsaß in der Planung, das gemeinsam mit einem

Fortsetzung Seite 46

Fortsetzung von Seite 45

französischen Staatsunternehmen mit Kosten von etwa 200 Millionen Mark errichtet werden soll.

Absatzprognosen, meinte Rust, seien angesichts der rasch steigenden Produktion von Düngemitteln schwer zu stellen. Auf der einen Seite arbeiten die neuen Werke, vor allem in Nordamerika, wesentlich billiger, zum anderen erfordere die weltweite Bevölkerungsproduktion ein steigendes Angebot von Düngemitteln.

Im Erdölbereich sei dagegen die eigene Rohölbasis das A und O des Geschäfts. Während die großen internationalen Konzerne Preiseinbußen beim Endprodukt, wie etwa bei der letzten Benzinpreissenkung, intern verrechnen können, werde die Preissenkung die Raffinerien, die Fremdöl verarbeiten, hart treffen. mh.