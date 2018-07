Fünf Buddhisten – zwei Mönche und drei Frauen – hatten sich bereits dem Flammentod geweiht und geopfert, ehe die obersten Führer der buddhistischen Kirche in Südvietnam dem makabren Treiben ein Ende setzten. Am Dienstag konferierten dann zum erstenmal seit dem Beginn der Unruhen in den Nordprovinzen Vertreter der buddhistischen Opposition mit Staatspräsident Thieu und Ministerpräsident Ky, um einen Kompromiß zu finden. Marschall Ky war, ebenso wie 1963 Präsident Diem, vor der Waffe der Selbstverbrennungen nicht zurückgewichen.

Gegen Ende voriger Woche schien es bereits, als habe die Regierung eindeutig die Oberhand gewonnen. Die Amerikaner hatten ein Gespräch zwischen Ky und seinem Rivalen, General Thi, vermittelt. Thi, weitaus populärer als Ky, eine Art Nationalheld, seit er im Alleingang den Palast Diems bombardierte, gilt auch nach seiner Entlassung noch als „Warlord“ in Zentralvietnam, wo er auf eine starke buddhistische Hausmacht zählen darf.

Noch war nicht einmal bekannt, ob sich die Generale überhaupt geeinigt hatten, als sich in einer Pagode zu Hué eine Nonne feierlich verbrannte, um mit ihrem Opfertod die Regierung zu Fall zu bringen. Für ein paar Tage schien das Chaos des Sommers 1963 wiederzukehren, diesmal jedoch mit einem antiamerikanischen Akzent. Buddhistenführer Thich Tri Quang gab Präsident Johnson die Schuld an den Verbrennungen, denn er habe Ky im Amt gehalten.

Zu Beginn dieser Woche jedoch fühlten sich die Vertreter der Regierungsgewalt in Hué wieder so stark, daß sie den buddhistischen Demonstranten ein Ultimatum stellen konnten. Der Ky ergebene Provinzchef hatte die unsicheren Truppen der 1. Division aus der Stadt abziehen lassen (ohne Zustimmung This wäre das sicher nicht möglich gewesen) und mit einigen treuen Einheiten die Kontrolle übernommen. Offensichtlich hatten auch die Amerikaner auf die verbündeten Militärs eingewirkt, nachdem diese tatenlos zugesehen hatten, wie junge Demonstranten das Amerikahaus in Hué plünderten und zerstörten.