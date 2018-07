Es ist zwar eine Schlacht geschlagen, aber nicht gewonnen worden. Im Verwaltungsrat gibt es weder Sieger noch Besiegte.“ So lasen wir es, als die Erhöhung der Postgebühren beschlossen worden war. Oder die Metapher: „In der Innenpolitik nützen uns keine Grabenkämpfe im Spannungsfeld von Verbänden und Interessen.“

Solche Sätze sind typisch für ausgesprochene Friedenszeiten. Denn wenn scharf geschossen wird, sind uns die kriegerischen Vokabeln zuwider. Dann kramen wir in unserem zivilen Wortschatz, um dem Schlimmen ein Mäntelchen umzuhängen. Granaten werden zu schweren Koffern, Torpedos zu Aalen und Panzerabwehrwaffen zu Ofenrohren. Die Heeresberichte schwelgen dann in Schon-, Glimpf- und Lindewörtern, und in einer allgemeinen Sucht nach „Nennmilde“, um ein Wort Jean Pauls zu gebrauchen, bereichert das Volk das dicke Wörterbuch der Euphemismen.

An den Sonn- und Feiertagen der politischen Auseinandersetzungen scheinen wir ohne das Kriegsgeschrei des Militärdeutschs nicht auszukommen. Da wird, besonders vor Wahlen, mit Worten und Druckerschwärze schwer gekämpft. Nachdem die Musterungen in den eigenen Reihen vorgenommen, Widerspenstige auf Vordermann gebracht und die Massen mobilisiert sind, kann über die Marschroute kein Zweifel mehr sein. Wir erfahren, daß es gilt, den Gegner mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, der Taktik der anderen die eigene Strategie entgegenzusetzen und sich durch Störmanöver nicht beirren zu lassen. Schnell sind die Stellungen der Gegner unterminiert und ihre willigen Hilfskräfte aufs Korn genommen. Gegen einen Parteiführer wird Sturm gelaufen, ein Minister mit Anfragen bombardiert. Ein kleines Land macht sich zum Exerzierplatz der Splitterparteien. Nach einem wochenlangen Ringen bröckeln die politischen Fronten, wenn sie sich nicht verhärtet haben. Auch Nachhutgefechte können die Katastrophe nicht mehr abwenden. Von Kapitulation aber kann nirgends die Rede sein, was die Leute in der Etappe wüßten, wenn sie die Probleme der Front kennten.

Bliebe die Sprachsoldaterei auf die Wahlkämpfe beschränkt, ginge es noch an. Aber die lingua militans bemächtigt sich immer mehr des politischen Alltags. Halten die Auseinandersetzungen von Landesfinanzministern eine Zeitlang an, gleich ist vom Stellungskrieg die Rede. Wird eine Maßnahme zugunsten der Arbeitnehmer getroffen, gleich spricht man von „sozialer Aufrüstung“.

Hat Karl V, auch heute noch recht, wenn er rät, mit Gott spanisch, mit Frauen italienisch, mit Freunden französisch, mit dem Feinde aber deutsch zu sprechen? Am Gebrauch von Metaphern ist gewiß nichts auszusetzen, in Wissenschaft, Philosophie und Dichtung sind sie sogar unentbehrlich. Die Metapher ist nach José Ortega y Gasset ein unentbehrliches geistiges Werkzeug, eine Verlängerung unseres intellektuellen Armes, ein Verfahren, vermittels dessen es uns gelingt, etwas zu erfassen, was unserem begrifflichen Vermögen ferner liegt: „Mit Hilfe des Nächsten, das wir am besten meistern, können wir zu einem Verständnis des Entlegenen und schwer Beherrschbaren gelangen.“ Ist uns wirklich das Kriegerische das Nächste, der politische Alltag aber das Entlegene und schwer Beherrschbare?

Erich Dinter