General Mobutu, seit einem halben Jahr fast unumschränkter Herrscher des Kongo, hat in den letzten Wochen seiner Popularität aufgeholfen. Zunächst schürte er die Volkswut gegen Belgien, blies jedoch die Demonstrationen sofort ab, als sie das lebenswichtige gute Einvernehmen mit der ehemaligen Kolonialmacht gefährdeten. Am Montag schließlich präsentierte er den Massen vier Verschwörer, die ihm angeblich nach dem Leben trachteten und seinen Körper den Krokodilen zum Fraß vorwerfen wollten.

Die Verhafteten – der von Mobutu gestürzte Ministerpräsident Everista Kimba und drei seiner Minister – sahen es anders: Offiziere der Armee, so sagten sie aus, hätten sich ihr Vertrauen erschlichen und ihnen einen friedlichen Regimewechsel vorgeschlagen. Erst dann hätten sie ihrerseits einen Sekretär der belgischen Botschaft informiert. In der Tat hatte der Militärgouverneur von Leopoldville, Oberst Bangala, die vier Politiker scheinheilig in seine Villa eingeladen, um sie dort „in flagranti“ verhaften zu lassen.

Noch ehe das Militärgericht am Dienstag die Ex-Minister zum Tode verurteilte – in einem Schauprozeß unter freiem Himmel und glühender Tropensonne –, hatte ein Militärsprecher bereits angekündigt, im Falle eines Schuldspruchs würden die Verschwörer auf dem größten Platz der Hauptstadt öffentlich erhängt.

Fürs erste kann Mobutu über seine Widersacher und Rivalen triumphieren. Niemand rüttelt zur Zeit an seiner Macht:

Expräsident Joseph Kasawubu fristet sein Dasein als Staatspensionär unter Hausarrest;

Expremier Moise Tschombé kann nur unter Lebensgefahr aus dem belgischen Exil zurückkehren;

Expremier Cyrille Adoula wurde als Botschafter nach Brüssel abgeschoben;

Exvizepremier Antcine Gizenga, einst als selbsternannter Nachfolger des ermordeten ersten Premiers Patrice Lumumba Chef einer Gegenregierung in Stanleyville, lebte schon vor dem Militärputsch wieder in Hausarrest.

Wenig Sorgen bereiten dem Militärregime vorläufig auch die unter sich zerstrittenen Rebellenführer außerhalb des Landes: