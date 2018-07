Noch nie waren die Ausführungen des Generaldirektors der Rheinischen Stahlwerke, Dipl.-Kaufmann Werner Söhngen, so auf Moll gestimmt wie in der diesjährigen Pressekonferenz des großen Montan- und Verarbeitungskonzerns, der wohl in der Tat auch sein mit Abstand schlechtestes Geschäftsjahr seit der Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Zwar könnte die 6,lprozentige Umsatzsteigerung zunächst noch auf ein angemessenes Wachstum schließen lassen; aber „so erfreulich sie ist, entscheidend ist nur das, was unter dem Strich übrig bleibt“, betonte Söhngen in der Pressekonferenz.

Sein bemerkenswert offenherziger Kommentar zu der auf 10 Prozent herabgesetzten Dividende ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die 10 Prozent sind „vielleicht nicht ganz verdient worden“, hieß es. Zwar habe man keine Änderung der Bewertungsgrundsätze – Rheinstahl ist auf die „einem ordentlichen Kaufmann gebotene Vorsicht“ eingeschworen – vorgenommen, aber wenn der Ertragsspielraum mit dem für die Dividende erforderlichen Betrag von 47 Millionen sogar mehr als ausgeschöpft wird, dann ist das in der Tat bei einem Umsatzvolumen von über 4 Milliarden ein schon fast besorgniserregendes Ergebnis. Erschwerend kommt noch hinzu, daß Rheinstahl im vergangenen Jahr erstmals Liquiditätsprobleme kennengelernt hat. „Es gab leider nicht nur Kohlenhalden im Konzern“, betont der Konzernchef sorgenvoll.

Inzwischen entfallen 46 Prozent des Rheinstahl-Umsatzes auf den Verarbeitungsbereich; aber im vergangenen Jahre hat nicht nur das starke Engagement des Konzerns im Bergbau und in der eisenschaffenden Industrie das Ergebnis stark negativ beeinflußt. Die Organgewinne, die von den Rheinstahl-Töchtern in Höhe von 56,7 nach 73,6 Millionen Mark an die Konzernkassen abgeführt wurden, ermäßigten sich nicht nur im Hüttenbereich, sondern auch in der Verarbeitung. Der Rheinstahl-Chef trat allerdings der Auffassung entgegen, daß die Eingliederung der Henschel-Werke die Ertragsentwicklung des Gesamtkonzerns nachteilig beeinflußt habe. Tatsächlich konnte die Kasseler Tochter im vergangenen Jahr ein Organergebnis von 4,3 Millionen an die Muttergesellschaft abführen.

Folgerichtig hat die Rheinstahl-Verwaltung auf Grund der ungünstigen Gesamtentwicklung, die sich im laufenden Jahr noch keineswegs gebessert hat, ihr Investitionsprogramm nochmals mit dem gespitzten Rechenstift überprüft und wesentliche Abstriche vor allem im Hüttenwerksbereich und im Bergbau vorgenommen. Frühere Pläne für ein neues Stahlwerk sind – vielleicht sogar ganz? – ad acta gelegt worden. Immerhin werden noch 545 Millionen Mark in den nächsten drei Jahren im Konzern eingesetzt werden. Hanomag und Henschel stehen zusammen mit den Rheinstahl-Hüttenwerken vorrangig auf dem Investitionsprogramm des Konzerns, nmn