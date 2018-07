Inhalt Seite 1 — Tod auf der Straße Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Hachmann

Der 69. Deutsche Ärztetag in Essen hielt jetzt in einer Entschließung mit Nachdruck fest: „Tagtäglich werden etwa 1200 Menschen im Verkehr verletzt, etwa 40 finden auf der Straße den Tod.“ Auf der 30. Jahrestagung für Unfallheilkunde, Versicherungs- und Versorgungsmedizin in der letzten Woche in Frankfurt rechnete man nach: „150 000 Menschen sterben in der Bundesrepublik innerhalb von zehn Jahren an den Folgen der Motorisierung.“ Das bedeutet: Das Schlachtfeld Straße fordert in einem überschaubaren Zeitraum so viel Menschenopfer, wie eine Großstadt Einwohner hat. Bei Männern unter 50 Jahren rangiert der Unfalltod an erster Stelle unter den Todesursachen. Der Vermögensverlust durch Unfälle geht in die Milliarden.

Die deutschen Ärzte begnügen sich nicht damit, in das allgemeine Lamento einzufallen, sondern wenden sich mit realen Vorstellungen über Formen der Unfallverhütung oder der raschen Hilfeleistung an die Öffentlichkeit. Die Essener Ärzteresolution verlangt vom Kraftfahrer ein Höchstmaß an Eigenverantwortung. Durch die Teilnahme am Straßenverkehr wird die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit des Menschen besonders strapaziert. Bestimmte Erkrankungen und Leiden können, so stellen die Ärzte fest, für Kraftfahrer und andere Verkehrsteilnehmer in kritischen Situationen verhängnisvolle Folgen haben. Jeder verantwortungsbewußte Kraftfahrer, so folgern sie, habe die Pflicht, sich mit seinem Arzt über die Auswirkungen derartiger Erkrankungen im Verkehrsverhalten zu besprechen. Die Notwendigkeit solcher Aussprachen gehöre heute zur Verkehrserziehung. Zu dieser Erziehung sollte es auch gehören, Autofahrer über die Wirkung gewisser Medikamente zu informieren, soweit sie die Fahrtüchtigkeit einschränken können.

An die Adresse der Verkehrsbehörden richtet sich die Empfehlung der deutschen Ärzte, die gesetzlichen Vorschriften über die Verweigerung des Führerscheins wegen mangelnder gesundheitlicher Leistungsfähigkeit individuell und sachgemäß anzuwenden. Pauschalurteile, so wird ausdrücklich festgestellt, über Fahrunfähigkeit bei bestimmten Erkrankungen sind im allgemeinen unmöglich. Es bedarf vielmehr der Beurteilung im Einzelfall durch einen unabhängigen Arzt.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen zum Autofahren ist absolut einwandfreies Sehvermögen. Deshalb begrüßt der Deutsche Ärztetag in seiner Entschließung die Einführung des obligatorischen Sehtests für alle Führerscheinbewerber. Soweit er allerdings von Laien praktiziert werde, sei eine Überwachung durch Ärzte erforderlich. Ferner müsse im Interesse einer ausreichenden Sehfähigkeit aller Kraftfahrer gewährleistet sein, daß bei einem derartigen Test der Grenzwert für die Überweisung zur eingehenden Untersuchung durch einen Augenarzt einheitlich und hoch genug festgesetzt werde.

Ein weiterer Wunsch der Ärzte an die Behörden geht dahin, den guten Willen und die Fahrdisziplin der Automobilisten, die für die Verkehrssicherheit von großer Bedeutung seien, nicht unnötig zu belasten. Hierzu sei die ständige Überprüfung des Verkehrsreglements unerläßlich, damit die Verkehrszeichen verständlich und stets durch die Verhältnisse begründet blieben. Andererseits sollten die Einhaltung dieser Regeln stets überwacht und Verstöße gegen sie sofort geahndet werden.

Ausführlich gehen die deutschen Ärzte auf die innere Sicherheit der Kraftfahrzeuge ein. Zur Verhütung von gesundheitlichen Schäden durch Unfälle sollte nach Ansicht des Ärztetages die Industrie mehr noch als bisher um den Einbau von Unfallschutzeinrichtungen bemüht sein. Sicherheitsglas, Haltegurte und Feuerlöscher gehören zur Standardausrüstung jedes Autos. Warnleuchten und Verbandskästen seien ebenso wichtig wie Werkzeugtaschen. In den Testberichten neuer Typen sollte der Beurteilung von Unfallschutzeinrichtungen mehr Raum und Gewicht gegeben werden.