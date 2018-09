In seiner Pfingstausgabe veröffentlichte das SED – Zentralorgan „Neues Deutschland“ einen dritten „offenen Brief“ an die SPD, zusammen mit dem vollen Wortlaut der zweiten sozialdemokrati- schen Antwort. Der Dortmunder SPD-Parteitag begann in der Erwartung des Redneraustausches mit der SPD, Walter Ulbricht und der sowjetische KP-Generalsekretär Leonid Breshnew waren in der tschechoslowakischen Hauptstadt Prag Ehren-Gäste des XIII. Parteitages des KPC. Nach einem Eisenbahnunglück mit 38 Toten in der Nähe von Bukarest wurde der rumänische Verkehrsminister wegen Unfähigkeit entlassen.

Buddhistische Mönche und Nonnen demonstrierten durch Selbstverbrennung gegen das Ky-Regime in Saigon und die Kriegführung der Amerikaner in Vietnam. Ein 24jähriger Frankfurter wurde von einem Sondergericht in der südvietnamesischen Hauptstadt wegen illegaler Goldeinfuhr zu 5 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Nach japanischen Berechnungen nahm der Handel zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik China innerhalb eines Jahres um fast 100 Prozent zu. 10 000 japanische Arbeiter und Studenten protestierten gegen die Ankunft eines US-Atomunterseebootes in Yokosuka. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok begannen Versöhnungsverhandlungen zwischen Indonesien und Malaysia.

Der Absturz von sechs französischen Überschallflugzeugen in Südspanien führte zu Spekulationen über Zusammenhänge mit den Spannungen zwischen Frankreich und den USA. Bei der Fünfzig-Jahr-Feier zum Gedenken an die Schlacht von Verdun äußerte Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle freundliche Gedanken zur deutsch-französischen Zusammenarbeit und versöhnliche Worte für Marschall Pétain. Die französische Regierung reagierte freundlich auf die nachgiebige Erklärung des Bundeskanzlers zum Verbleiben französischer Truppen in der Bundesrepublik. Im Bundestag ergaben sich günstige Voraussetzungen für eine parlamentarische Einigung über die umstrittene Notstandsverfassung. Der Bundesetat für 1966 mit einem Ausgabevolumen von 68,9 Milliarden wurde vom Parlament verabschiedet.

*

Der ehemalige stellvertretende FDP-Vorsitzende und frühere Bundesminister für besondere Aufgaben, Dr. Hermann Schäfer, starb im Alter von 74 Jahren. Wegen Beteiligung an einem Anschlag auf die jugoslawische Abteilung der schwedischen Botschaft in Mehlem wurde der Exil-Kroate Ilja Vucic vom Bonner Schwurgericht zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt.

Als letzte britische Kolonie auf dem Boden Südamerikas wurde Guyana unabhängig. Im Kongo wurden vier Ex-Minister wegen eines Putschversuches zum Tode verurteilt. Nach einer Schießerei am US-Marinestützpunkt Guantanamo alarmierte der kubanische Ministerpräsident Fidel Castro die Streitkräfte. Die Vereinigten Staaten eröffneten eine „Weltraumwoche“ mit dem geglückten Start der Mondsonde „Surveyor“. Erster ausländischer Gast der neuen finnischen Volksfrontregierung war der amerikanische Außenminister Dean Rusk.

In Dortmund legte Ministerpräsident Franz Meyers den Grundstein zur zweiten Universität im Ruhrrevier. Die Bundesbank erhöhte den Diskontsatz von 4 auf 5 Prozent. Die an der Börse günstig notierten NSU-Werke kündigten für 1967 einen großen Personenwagen mit Wankelmotor an. Die Stadt Köln entschloß sich endgültig zur Übernahme der Bundesgartenschau für das Jahr 1971. Der 62jährige Trainer Georg Knöpfle kehrte vom 1. FC Köln als „Technischer Leiter“ zum Hamburger SV zurück. Deutscher Fußballmeister der Bundesliga wurde der TSV München 1860. Den Oxford-Studentinnen wurde die Teilnahme an Prüfungen in ultrakurzen Röcken wegen „Unfairness“ gegenüber männlichen Kommilitonen verboten.