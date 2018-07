Ich hänge nicht am Leben“, hatte er einmal zu seiner Frau gesagt und hinzugefügt: „Ich bin sicher, wenn ich eine schwere Krankheit hätte, würde ich mich sofort ergeben; ich würde nicht um mein Leben kämpfen, ich habe keine Zähigkeit.“ Und so war es dann auch gekommen. Eines Tages war er krank geworden, wobei die Krankheit – es war Typhus – zu spät erkannt wurde, und er starb, erst 42 Jahre alt.

Seiner Frau, die mit ihm in sehr glücklicher Ehe gelebt hatte (aus der neun Kinder hervorgingen), schien es, daß mit dem Leben des geliebten Mannes auch das ihre aufgehört hätte. „Das Glück meines Lebens ist zu Ende“, schrieb sie, „die Welt kann mir nichts mehr geben!“ Und dabei blieb sie, obwohl sie den Mann um fast vierzig Jahre überlebte.

Allerdings siechte sie nun nicht etwa dahin. Zwar weigerte sie sich noch nach vielen Jahren, die Trauerkleidung abzulegen (was ihr von vielen sehr verübelt wurde), und lebte in fast völliger Zurückgezogenheit; aber sie hatte sich ein Ziel gesetzt: nämlich, so schrieb sie, „daß alle seine Wünsche, seine Pläne in allem und jedem, seine Ansichten über alles und jedes mir Gesetz sein sollen! Und keine Macht auf Erden kann mich davon abbringen, das zu tun, was er beschlossen und gewünscht hat.“

Im Grunde wollte sie nichts anderes, als mit ihm weiterleben, indem sie so tat, als wäre er noch da. In seinen Zimmern ließ sie alles, wie es im Augenblick seines Todes gewesen war. Und nahezu vierzig Jahre lang wurde Abend für Abend sein Bett zurechtgemacht, wurde seine Kleidung für den nächsten Tag bereitgelegt, wurde das Waschbecken mit Wasser gefüllt. Die Zeit sollte überwunden werden, indem sie versuchte, sie anzuhalten.

Aber dieses Experiment konnte ihr nur dann sinnvoll erscheinen, wenn es gelang, auch die eigene Zeit allmählich zum Stillstand zu bringen – anders würde sie sich von dem geliebten Toten ja nur desto weiter und rascher entfernen! Und so befahl sie, auch alles das unverändert zu lassen, was sie selber betraf, ihre Möbel, ihre Sammlungen, das viele Geschirr, ihre Kleider, Mäntel, Pelze, Sonnenschirme. Nichts, kein Geschenk, kein Gemälde, keine Photographie, keine Vase, auch nicht die Puppen aus ihrer Kinderzeit, nicht ein einziges Ding, das ihr gehörte (und ihr gehörte unendlich viel), durfte weggegeben oder verändert werden. Auch nach ihrem Tode nicht.

Alles wurde auf Listen erfaßt. Und damit wirklich alles so erhalten werden konnte, auch wenn irgend etwas erneuerungsbedürftig war, zum Beispiel ein Möbelbezug, eine Gardine, ein Teppich, ein Stuhl, ließ sie alles genau photographieren. Alles wurde außerdem numeriert und beschrieben, auch der genaue Platz im Zimmer wurde festgehalten. Der Katalog, der auf diese Weise zustande kam, umfaßte schließlich eine lange Reihe riesiger Bände, in denen sie häufig blätterte.

Dieser eigenartige Versuch, die Vergänglichkeit zu besiegen – übrigens kein durchaus persönlicher, sondern zugleich ein zeittypischer Zug –, blieb nicht allein auf die Dinge beschränkt. Soweit es irgend möglich war, erfaßte er auch das, was notwendigerweise noch einen Ablauf der Zeit darstellte. Auch das wurde katalogisiert, programmiert, auf Jahre hinaus bis ins einzelne festgelegt. So wurde auch hier, in der Form regelmäßiger Wiederkehr, die Vergänglichkeit überspielt.