Von Christian Grawe

Ob die Deutschen ein Volk der Dichter und Denker sind, mag unentschieden bleiben. Daß es unter ihnen viele Möchtegern-Dichter gibt, beweist das vorliegende Buch –

„Dichtungen deutscher Lehrer der Gegenwart“, unter freundlicher Mitwirkung mehrerer Lehrerautoren herausgegeben von Karl S. Häuser; Ferienverlag K. S. Hauser, Freudenstadt; 351 S., 21,50 DM.

Nun könnte es gleichgültig sein, wer alles in Deutschland einen Drang nach dem Höheren verspürt und dabei hoffnungslose Gedichte macht – wenn es sich hier nicht eben um Pädagogen handelte und sich in diesen Werken nicht der Umgang mit der Sprache, das Gefühlsleben und die Weltvorstellung einer Anzahl von Erziehern im Jahre 1966 sehr deutlich aussprächen.

Schon das kurze Vorwort enthält eine Perle deutscher Sprachgestaltung: „Aus allen Teilen der Lehrerschaft herausgewachsen, ist dieses Buch ein Sinnbild der Einheit des deutschen Lehrerstandes, einer der Hauptkulturträger des deutschen Volkes.“ Dieser Satz enthält ein falsches Bild, eine Apposition im falschen Kasus und fünf Genitive. In einem Schulaufsatz ließen diese Hauptkulturträger das hoffentlich nicht unbeanstandet.

Es gibt den Aphorismus: „Niemand ist davon ausgenommen, Dummheiten zu sagen, ein Unglück ist nur, es feierlich zu tun.“ Genau das geschieht hier. Spielend bewältigt so ein Lehrerautor die Probleme der Welt, und das in höchsten – auch antiken – Tönen; so etwa:

Immer ist Chaos im Strudel des Lebens: unter den Völkern