Aus einer Rede des UN-Generalsekretärs U Thant

UN-Generalsekretär U Thant erregte vorige Woche in der Welt einiges Aufsehen, als er in einer Rede vor der US-Textilarbeitergewerkschaft in Atlantic City bezweifelte, daß sich der Krieg in Vietnam noch als Kampf zwischen liberaler Demokratie und Kommunismus rechtfertigen lasse. Bei einer wachsenden Zahl von Vietnamesen, so meinte er, finde man nur noch eine einzige Ideologie: die Leidenschaft für ein nationales überleben.

Die Rede enthielt auch einige bemerkenswerte Gedanken über die Möglichkeiten des demokratischen Fortschritts in der Welt:

„Unsere Erfahrung aus zwei Weltkriegen zeigt es klar: Unsicherheit, Spannungen und Krieg fördern autoritäre und tyrannische Regimes und Praktiken; sogar in wohlgefügten demokratischen Ländern werden der Fortschritt und die Tradition der demokratischen Freiheit durch den Druck und die Anstrengungen des Krieges oder die Drohung des Krieges auf vielerlei Weise unvermeidbar beschnitten und gefährdet.

Kriege können nicht demokratisch geführt werden. Die Wahrheit, die wesentliche Grundlage aller freien Institutionen, ist gewöhnlich einer der ersten Kriegsgefangenen.

Daraus folgt: Solange wir tatsächlich Kriege haben oder Situationen und Verhältnisse zwischen den Völkern der Welt, die leicht in einen Krieg ausarten können, werden wir, in der Gemeinschaft der Völker allein gelassen, nicht einmal auf der nationalen Ebene die Blüte der Demokratie erreichen oder ihre vollen Möglichkeiten verwirklichen.

Aber die Kehrseite der Medaille ist der Zynismus. Die Großmächte sind eingeschlossen in ein ideologisches Ringen und in ein Gleichgewicht des Schreckens, das auf einem Arsenal der zerstörerischsten und teuersten Waffen aller Zeiten beruht. Die kleineren Mächte überleben in diesem prekären Gleichgewicht entweder durch Bündnisse mit der anderen Seife oder durch die kompliziertere Haltung der Blockfreiheit.