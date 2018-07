Die „Welt“ hat mitgeteilt, daß Hans Zehrer infolge schwerer Krankheit das Amt des Chefredakteurs niedergelegt hat. Eine Nachricht, die ein Echo auch in der ZEIT verdient, obwohl wir nicht selten anderer Meinung waren als Hans Zehrer und dies gegebenenfalls auch deutlich sagten.

Aber wenn ein Mann von Format das Feld räumt, wo es Spannungen gibt und geben muß, notwendige und fruchtbare Spannungen, wenn er sein Arbeitszimmer verläßt, dann ist es Zeit, ihn an der Türschwelle einen Augenblick anzuhalten und ihm zu sagen: Dank, Zehrer, Dank! Nicht nur für jene Unternehmungen, wo wir an einem Strang zogen, sondern auch für solche, in denen der eine „hüh“ sagte, der andere „hott“.

Seit er die „Welt“ von Berlin, seiner Heimatstadt, aus lenkte, hatten wir ihn selten zu Gesicht bekommen; aber die Faszination seiner Persönlichkeit blieb ungeschwächt. Da ist noch immer der Nachhall, den er sich in jungen Jahren als Außenpolitiker eines der ältesten und angesehensten deutschen Weltblätter, der „Vossischen Zeitung“, erworben hatte. Als er sich dann dem konservativen Flügel zuwandte und die „Tat“ herausgab, war seine Faszination auch darin wirksam, daß zugleich der „Tatkreis“ ein Begriff wurde.

Und wie anziehend war die Persönlichkeit Hans Zehrers, als er die freiwillige Verbannung in Kampen auf Sylt all die Jahre ertrug, in denen Hitler regierte, und noch eine Zeit länger. Stets im Kontakt mit alten und neuen Freunden aus den verschiedensten politischen Lagern, stets gelassen, stets anregend. Er suchte niemanden, sie suchten ihn. Er war und blieb zur Freundschaft fähig – auch, wenn die Gegensätze aufbrachen.

Es ist hier nicht der Augenblick und nicht der Platz darzustellen, wann, wie und unter welchen Umständen Hans Zehrer eine aktive Rolle in der deutschen Politik übernahm, beispielsweise in dem gescheiterten Versuch, an der Seite Schleichers durch ein Kabinett der nationalen Sammlung eine letzte Barriere vor Hitler aufzubauen. Da werden die aufzubauen. noch ein paar Nüsse zu knacken haben. Wir wollen uns hier aber des Augenblicks entsinnen, als er sei-Freunde Rowohlt das dicke Manuskript seines Buches vom „Menschen in dieser Zeit“ überreichte, Ergebnis einsamer Sylt-Jahre, das der Verleger dann sogleich auf Zeitungspapier und in Rotationsdruck veröffentlichte. Und daran, wie Zehrer Kampen verließ. um das ganz junge „Sonntagsblatt“ auszubauen. Und wie er dann dieLeitung der „Welt“ übernahm und ihr sein Profil gab – ein Anreger, ein Redakteur, ein Zeitungsmann, eingeweiht wie kaum ein anderer in die Geheimnisse journalistischer Wirkung.

So zwischen Tür und Angel ein freundschaftliches, ja verehrungsvolles Wort: Das Nein verblaßt, es bleibt das Ja. Und es bleibt derWunsch, daß, wenn es um Auseinandersetzungen geht (und wann ginge es nicht darum?), der Gegner ein Mann mit Gerechtigkeitssinn, mit Gelassenheit, nur Herz sei, ein Mann wie Hans Zehrer.