Das Jahr 1923 war das dunkelste der Weimarer Republik.

Damals griff der rheinische Kommunalpolitiker Konrad Adenauer zum erstenmal in die große deutsche Politik ein. Was wollte er mit seiner Rheinlandpolitik? Der Vorwurf des Separatismus ist längst widerlegt, doch immer noch nicht ganz verstummt. Jetzt hat der Kieler Historiker Karl Dietrich Erdmann — selber gebürtiger Kölner — die Akten der Reichskanzlei und des Auswärtigen Amts, die Nachlässe von Politikern und Wirtschaftsführern, die Dokumente der französischen Besatzungsmacht und die Papiere des Kölner Oberbürgermeisters durchforscht. Sein Resümee legt er im Sommer in einem Buch vor: "Adenauer in der Rheinlandpolitik nach dem ersten Weltkrieg" (Ernst Klett Verlag Stuttgart, 28 DM).

Das überraschende Fazit: Nicht nur Adenauer, sondern auch die Staatsmänner des Reiches und Preußens (Ebert, Stresemann, Marx. Luther, Braun) gaben das Rheinland zeitweise verloren.

Am 29. November war Adenauer bei Tirarct. Dieser hielt jetzt die Stunde für gekommen, um dem Manne, der im Zentrum aller Spekulationen um die rheinische Autonomie stand, die französischen Pläne in konkreter, formulierter Form auf den Tisch zu legen. Er übergab Adenauer ein Schriftstück "Prinzipien, auf die die Verfassung eines Rheinstaates gegründet werden könnte". Hiernach sollte das Rheinland eine Konföderation mehrerer kleinerer Staaten darstellen mit einem gemeinsamen Parlament. Jedem dieser Staaten der rheinischen Konföderation wurde Vertretung im Reichsrat, aber nicht im Reichstag zugebilligt. Als gemeinsame Angelegenheiten des rheinischen Staates und des gungen und wirtschaftliche Beziehungen zwischen dem Rheinland und dem übrigen Deutschland. Der Rheinstaat würde eigene diplomatische Vertretungen im Ausland besitzen, vor allen Dingen bei den Besatzungsmächten. Umgekehrt sollte die diplomatische Vertretung der Besatzungsmachte beim Rheinstaat durch die Hohen Kommissare wahrgenommen werden. Hauptstadt der rheinischen Bundesregierung: Koblenz.

Der neue Staat sollte uneingeschränkte Gesetzgebungsbefugnis auf allen Gebieten besitzen. Seine Währung sollte von der deutschen verschieden sein. Von einer Erleichterung der Lasten für das Rheinland war keine Rede. Es sollte den Teil der Verpflichtungen, der ihm nach dem Ver- sailler Vertrag zufiel, übernehmen, militärische Besetzung und alle Sicherheitsmaßnahmen der. Besatzungsmächte anerkennen. Das gleiche galt hinsichtlich der von den Franzosen im Ruhrgebiet vorgenommenen Maßnahmen zur Kontrolle der produktiven Pfänder. Die Eisenbahnen sollten unter alliierter Regie stehen.

Dafür sollten die Besatzungsmächte ihrerseits an der Errichtung der Autonomie und an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung mitwirken, die wirtschaftliche und finanzielle Gesundung fördern, die Vertriebenen sollten zurückkehren und die Verurteilten freigelassen werden. Eine mögliche Oberprüfung der Kompetenzen der Militärgerichte wurde in Aussicht gestellt. Und schließlich (handschriftlich dem Schreibmaschinenexpose hinzugefügt:) "Bewahrung der deutschen Nationalität" und "Revision der BeDieser Vorschlag wurde von Adenauer rundweg verworfen. Auf dem Exemplar der Principes des Kölner Oberbürgermeisters findet sich in der Handschrift Adenauers der Vermerk: "Ende November von Tirard erhalten. Als unmöglich erklärt. Gesagt, daß ich Gegenvorschlag überreichen werde Adenauer berichtet, er habe Tirard erklärt, daß diese Konstruktion nicht in der Lage sei, Frankreich die gewünschten Sicherheiten zu geben; "ein dauernder Friede zwischen Deutschland und Frankreich könne nur dadurch herbeigeführt werden, daß zwischen diesen beiden Ländern eine Gemeinsamkeit der wirtschaftlichen Interessen herbeigeführt werde. Man dürfe daher auch vom französischen Standpunkt aus nicht, wie er 4as tue, sich bemühen, die so: genannte rheinische Frage jetzt durch eine staatliche Neuordnung in französisch nationalistischem Sinne zu lösen, man müsse vielmehr die gesamte Reparationsfrage, die Besatzungsfrage und die Frage der Rheinlandkommission gleichzeitig mit der Frage der Errichtung eines westdeutschen Bundesstaates im Rahmen des Reiches einheitlich zu lösen versuchen " Adenauer hielt das unmittelbare Verhandeln mit Tirard für wenig erfolgversprechend. Bevor er ihm den in Aussicht gestellten Gegenvorschlag am 12. Dezember überreichte, unternahm er es, über Mittelsmänner seine Vorstellungen unmittelbar zur Kenntnis Poincares (des französischen Ministerpräsidenten. D. Z ) zu bringen. Würde dieser Weg bei dem Mißtrauen Poincares gegen Adenauer zum Ziel führen? Ermähnte Poincare größter Vorsicht gegenüber dem Kölner Oberbürgermeister? Jedenfalls gab er damals Tirard die Anweisung, lieber mit avaneierteren Autonomisten zu verhandeln, wie den Oberbürgermeistern von Trier und WiesbadenIm übrigen möge Tirard sehen, nun bald zu einem Abschluß der Verhandlungen zu gelangen, um endlich mit ihnen ein politisches Statut für das Rheinland zu errichten.

Um die Rheinländer den politischen Wünschen von Paris geneigter zu machen, gab es m den Überlegungen des Quai dOrsay auch das Mittel des wirtschaftlichen Drucks. Damals waren zahlreiche Verhandhingen mit deutschen Industriellen im Gange "Wenn Adenauer und Konsorten einen Schritt rückwärts machen, muß man in den verschiedenen Kreisen des Rheinlandes unmittelbar den Eindruck gewinnen, daß wir weniger wohlwollend sind und daß diese neue Einstellung für sie beträchtliche und fühlbare Nachteile mit sich bringt " Am 24. November erhielt Adenauer den Besuch eines Herrn Arnaud, des früheren Chefingenieurs der französischen Straßen- und Brückenverwaltung, eines Freundes des ersten französischen Nachkriegsbotschafters m Berlin, Laurent. Arnaud war von dem AEG Diiektor Hamspohn, an den sich Adenauer am 2. November 1923 gewandt hatte, aufgefordert worden, Adenauer in Köln aufzusuchen. Er erklärte, daß er mit Wissen und Billigung Poincares komme und daß er diesen nach seiner Rückkehr aufsuchen wolle. Adenauer unterrichtete seinen französischen Besucher über die Verhandlungen mit Tirard. Er erklärte ihm, daß er 3ie m den Principes niedergelegte Konzeption eines Rheinstaates für gänzlich unmöglich halte. Dann entwickelte er seine Gegenvorschläge, die er zu Papier brachte und Herrn Arnaud übergab. Der Inhalt dieses Gegenvorschlages entsprach einer Denkschrift, die Adenauer acht Tage später, am , 12. Dezember, Tirard in Bonn überreichte ? Wie schon in seinem Bericht vor dem Kölner Verhandlungsausschuß am 24. November geht Adenauer auch in seinem "Gegenvorschlag" davon aus, daß das Verlangen Frankreichs nach Sicherheit ernst genommen werden müsse. Die Schaffung eines Pufferstaates fördere diesen Zweck aber nicht. Deutschland werde den Verlust des Rheinlandes niemals verschmerzen und nach | Revanche trachten. DerFrieden könne hingegen gewährleistet werden durch einen westdeutschen Bundesstaat im Verbände des Reiches.