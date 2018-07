Inhalt Seite 1 — Der Mond hat einen festen Boden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Bttdeler

Inmitten des vorgesehenen Landekreises von 100 Kilometer Durchmesser, nur 16 Kilometer vom Mittelpunkt dieses Kreises entfernt, landete die amerikanische Mondsonde Surveyor I am 2. Juni 1966 um 7.17 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometern in der Stunde setzte das Gerät, das in diesem Augenblick eine Masse von 281 Kilogramm hatte, mit seinen drei Landefüßen im „Ozean der Stürme“ auf; die mit Stoßdämpfern und einer Teleskopfederung ausgerüsteten Beine fingen den Aufprall mit Leichtigkeit ab. Eine Reihe technischer Daten über den Zustand der Instrumente wurden übertragen, dann begannen – 35 Minuten nach der Landung – die ersten Bildübermittlungen.

So verlief das grandiose Experiment: Am 30. Mai 1966 um 15.45 Uhr Mitteleuropäischer Zeit hatte die 33,9 Meter hohe Atlas-Centaur-Rakete von der Startplattform 36 A in Kap Kennedy abgehoben. Auf ihrer Spitze trug sie, von einem Nasenkegel umschlossen, das 994 Kilogramm schwere Surveyor-Gerät in eine Flugbahn zum Mond. In direktem Flug, also ohne den bei allen bisherigen Mondflügen üblichen Aufenthalt in einer Erdumlaufbahn, beschleunigte zunächst die Atlas-Rakete, sodann nach der Stufentrennung die Centaur-Rakete die Nutzlast binnen knapp zwölf Minuten auf eine Geschwindigkeit von 39 200 Kilometer in der Stunde. In diesem Augenblick befanden sich die zweite Raketenstufe (Centaur) und die aufsitzende Nutzlast in einer Höhe von 230 Kilometern über dem Atlantischen Ozean, 2780 Kilometer weit vom Standort entfernt. Die Schutzhülle, die das Surveyor-Gerät umgab, war bereits zuvor in etwa 120 Kilometer Höhe abgesprengt worden.

Nach dem Abschalten der Centaur-Triebwerke sorgte das automatisch arbeitende Programmgerät an Bord der Sonde dafür, daß deren Landefüße und Rundstrahlantennen ausgefahren wurden. Daraufhin trennten drei Federn Nutzlast und Centaur-Rakete voneinander.

Mit ihrer Geschwindigkeit von 39 200 Kilometern pro Stunde besaß die Mondsonde ausreichende Bewegungsenergie, um das Schwerefeld der Erde verlassen zu können. Nach einer Flugzeit von rund 16 Stunden – Surveyor war jetzt 160 000 Kilometer von der Erde entfernt – schickte die Bodenstation in Goldstone (Kalifornien) ein Funksignal zu dem Flugkörper, das eine Kurskorrektur einleitete. Ohne diese Korrektur wäre Surveyor 400 Kilometer vom vorgesehenen Zielort entfernt gelandet.

Erst wenn ein Flugkörper neun Zehntel der Entfernung Erde–Mond zurückgelegt hat, wird für ihn die Mondanziehung stärker als die Gravitationskraft der Erde. Von diesem „neutralen Punkt“ an begann die Sonde auf den Erdtrabanten zu fallen.

Am 2. Juni, vierzehn Minuten nach sieben Uhr Mitteleuropäischer Zeit, befand sich Surveyor 84 Kilometer über der Mondoberfläche, auf die er mit 9500 Kilometern in der Stunde zuraste. In diesem Augenblick wurde ein Feststoff-Triebwerk gezündet; binnen 40 Sekunden bremste es die Fallgeschwindigkeit auf 400 km/h ab.