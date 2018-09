Inhalt Seite 1 — „Die Pfalz muass wieda her!“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

E. H., München

Die Bayern wollen ihre Pfalz wiederhaben. Die Sehnsucht der bayerischen Volksseele nach dem uralten Stammland jenseits des Rheins scheint übermächtig geworden zu sein. Der Präsident des Bayerischen Landtags, Rudolf Hanauer, hat in den letzten sechs Monaten gleich zweimal davon gesprochen; im Dezember, als der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Franz Meyers, eine Neuaufteilung der Bundesländer vorschlug und unlängst, als die Schulgeographen aus Deutschland in Passau versammelt waren.

Der Landtagspräsident, dessen würdevolles Donnern ihm den Beinamen „Zeus“ eingetragen hat, entrollt über der Pfalz wieder die weißblaue Bayernfahne, nachdem sie jahrelang unbeachtet in der Ecke gestanden hatte. Seit der argen Enttäuschung, die die Pfälzer 1956 den Bayern bereitet haben, sind Zuständigkeit und Aktivität in Pfalzfragen vom Sitz des Ministerpräsidenten, der Bayerischen Staatskanzlei, auf das jenseitige Isarufer übergewechselt, wo im Maximilianeum der Landtag thront.

Präsident Hanauer ist Vorsitzender des „Bundes der Pfalzfreunde in Bayern“, eine Traditionsfunktion für den Hausherrn im Parlament, die früher mit dem Ausbringen des Toastes „Bayern und Pfalz, Gott erhalt’s“ ihr Bewenden hatte.

Um die bayerischen Ansprüche kämpften andere. Das Konspirieren, Minenlegen und Geldverteilen und was sonst noch auf dem Kampfplatz des innerdeutschen Föderalismus geschah, war in den fünfziger Jahren in der Staatskanzlei als vornehme Pflicht betrieben worden. Keine Rede eines bayerischen Ministerpräsidenten ging vorüber, in der nicht der 1945 gewaltsam von ihrem bayerischen Mutterland getrennten Schwestern und Brüder in der Pfalz gedacht worden wäre, und kein bayerischer Politiker, der auf sich hielt, versäumte, den Besatzungsmächten die Leviten zu lesen, weil sie Wittelsbachisches Gebiet weggerissen hatten, das seit 700 Jahren dynastisch und seit 150 Jahren staatsrechtlich zu Bayern gehörte.

Das neugegründete Land Rheinland-Pfalz war dagegen ein Zufallsgebilde. Bayern indessen hatte als einziges Bundesland jene Kultur, „die schon blühte, als in preußischen Wäldern die Wildsäue ihre Hintern noch an den Föhren rieben“. Mit Bayern präsentierte sich ein geschichtlich gewachsener Staat, dessen Besitzstand auch nach 1945 unversehrt geblieben war, bis auf die Pfalz. Sie galt es wieder anzuschließen, wobei selbst Ideen wie der eines Korridors durch Baden-Württemberg die Runde machten.

Die „Guerillakämpfer“ aus Bayern wurden von der Staatskanzlei des Junglandes Rheinland-Pfalz argwöhnisch beobachtet, und die Büchsenspanner in den Kulissen von Mainz und München führten einen verbissenen Kleinkrieg. Tatsächlich gab es zwischen „Bayern rechts des Rheins“ und der linksrheinischen Pfalz vielfältige Beziehungen. Die gewandten Pfälzer stellten einen beträchtlichen Prozentsatz der Ministerialbeamten in München, die Bischöfe von Speyer hatten den Kardinalshut von München im vatikanischen Kleiderschrank, und Bayern tat nicht wenig für Wirtschaft und Kultur in der Pfalz. Aber 1945 war mehr in Scherben gegangen als die bayerische Kolonie jenseits des Rheins.