Schauer von energiereichen Atomteilchen und leichten Atomen dringen ständig in die Erdatmosphäre ein. Physiker der australischen Universität Sydney bauen jetzt eine gigantische Anlage, mit deren Hilfe sie die energiereichsten Partikel dieser kosmischen Ultrastrahlung untersuchen wollen. Die Anlage soll sehr groß werden, weil der Anteil der Partikel hoher Energie in der kosmischen Ultrastrahlung außerordentlich gering ist und sich so die Chance erhöht, eine größere Anzahl der gesuchten Teilchen zu registrieren.

Etwa 400 Kilometer nördlich von Sydney richten die Forscher zunächst 25 Meßstationen ein, die sich über ein Gebiet von 25 Quadratkilometern verteilen. 1968 soll die Anlage fertiggestellt sein. Es ist geplant, sie später auf 100 Meßstationen in einem Gebiet von 260 Quadratkilometern auszudehnen.