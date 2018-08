Zur gleichen Zeit, als Ludwig Erhard versicherte, es gebe keinen gläubigeren Europäer als ihn, verließ England eine der wenigen europäischen Institutionen, in denen es Fuß gefaßt hatte: Die Organisation für die Entwicklung und den Bau von Raumfahrzeugträgern (ELDO = European Launcher Development Organization).

Erst einige Tage zuvor war auf dem australischen Versuchsgelände Woomera die erste Dreistufenrakete „Europa I“ erprobt worden. Allerdings wurde der Flug kurz nach dem Start unterbrochen, da die Kontrollapparate irrtümlich gemeldet hatten, die Rakete sei vom Kurs abgewichen. Längst hatte die britische Regierung die Lust an dem Projekt verloren. Dabei hatten die Engländer überhaupt die Idee einer europäischen Raumfahrt geboren: 1960 stoppte das konservative Kabinett wegen zu hoher Kosten die Entwicklung der militärischen Rakete „Blue Streak“. Damit die Ausgaben nicht vergeudet waren, bot London den anderen europäischen Staaten die Rakete als erste Stufe eines Satellitenträgers an.

Im April 1962 entstand dann die ELDO, der außer England, das 40 Prozent der Kosten übernahm, Italien, Frankreich, die Niederlande, die Bundesrepublik und Australien angehörten. Für ein Fünfjahresprogramm zum Bau einer Dreistufenrakete wurden 770 Millionen Mark Ausgaben veranschlagt. Mittlerweile hat sich das Projekt jedoch schon auf 1,6 Milliarden Mark verteuert.

Auf Drängen der Finanzberater stieg die Labour-Regierung jetzt aus dem Unternehmen aus, obwohl die anderen ELDO-Länder bereit waren, mehr in die Kasse zu zahlen. Die Briten behaupteten, das Projekt sei durch die Entwicklung überholt. Nachrichtensatelliten müßten mindestens in Höhen von 23 000 Meilen getragen werden, in die „Blue Streak“ nicht hinaufreicht. „Early Bird“ hatte ELDO überrundet.

Die verlassenen ELDO-Partner überlegen jetzt, ob sie das Projekt allein weiterführen können. Eventuell könnten die Franzosen die erste Stufe der Rakete bauen, die dann allerdings wesentlich stärker ausfallen müßte. Andernfalls bliebe den Europäern nur noch die Möglichkeit, sich bei US-Satelliten-Gesellschaften Sendezeiten zu kaufen.

Die britische Opposition ist über den Beschluß der Regierung Wilsons empört. Der Daily Telegraph meinte: bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird Großbritannien in der Rangliste der wissenschaftlichen Mächte weit abrutschen.“