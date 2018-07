Inhalt Seite 1 — Fahren mit Periskop Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Reinhold Kunze

Das Auto ist so sicher oder so gefährlich wie sein Fahrer. Gewiß steckt in dieser These, die von den Automobilherstellern vertreten wird, mehr als ein Körnchen Wahrheit. Man vergewissere sich doch einmal, wieviel Sicherheit ein Automobil bot, mit dem sich unsere Großväter vor über fünfzig Jahren in riskante Abenteuer einließen. Schon lange vor dem Ersten Weltkrieg gab es Superwagen mit einer Spitze von weit über 100 Stundenkilometern – allerdings ohne Scheibenwischer, ohne Sicherheitsglas, ohne Teleskopstoßdämpfer, ohne Gürtelreifen und ohne Scheibenbremsen. In der richtigen Relation gesehen – also am Kraftfahrzeugbestand gemessen – krachte es damals nicht mehr und nicht weniger als heute. Gerechterweise muß man natürlich die Verkehrsdichte als wichtigen Faktor mit in Betracht ziehen.

Aber gerade in dem gelobten Land der Motorisierung, in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo der Ruf nach innerer Autosicherheit neuerdings besonders laut erschallt, wurde der Beweis erbracht, daß die Verkehrsdichte sich nicht unbedingt unfallfördernd auswirken muß. In Chikago waren 1936 bei einem Kfz-Bestand von 400 000 rund 700 Verkehrstote mehr zu beklagen als im vorigen Jahr bei einem Bestand von etwa einer Million Kraftwagen. Sollten die modernen Automobile also doch sicherer sein?

Diese Feststellung ändert allerdings nichts an der Tatsache, daß die Amerikaner im Straßenverkehr mehr Menschenleben opfern als im Vietnam-Krieg. Die erschreckend hohe Zahl von Verkehrstoten mobilisierte zunächst die Öffentlichkeit und dann die Parteien in den USA, die plötzlich ihr Repertoire um eine zugkräftige Wahlkampfparole bereichert sahen.

Den ersten Schuß knallten die Demokraten den mächtigen Automobilkonzernen vor den Bug. Senator Abraham A. Ribicoff aus Connecticut und sein streitbarer Mitarbeiter, Rechtsanwalt Ralph Nader, lasen der Industrie derart die Leviten, daß es ihren Repräsentanten offensichtlich die Sprache verschlug, als sie in den vom Senat anberaumten Hearings Rede und Antwort stehen mußten. Nader hatte in seinem Buch, das den bezeichnenden Titel „Unsicher bei jeder Geschwindigkeit“ trägt, besonders die zwischen 1960 und 1963 gebauten Corvair-Wagen von General Motors aufs Korn genommen und dabei eine Lawine von Schadensersatzansprüchen unzufriedener Kunden ausgelöst. Zwei Musterprozesse wurden mittlerweile zugunsten des Herstellers entschieden, so daß es um die Corvair etwas ruhiger geworden ist.

Trotzdem bleibt das Thema brandaktuell. Nachdem sich auch Präsident Johnson dafür verbürgt hat, wenn notwendig „mit seinen Ellenbogen“ dafür zu sorgen, daß für die Sicherheit amerikanischer Automobile mehr getan wird, kann man mit Fug und Recht von einer Haupt- und Staatsaktion sprechen. In der Hochburg der amerikanischen Automobilindustrie, Detroit, kursiert das Gerücht, daß der Präsident einen Idealtyp seiner Vorstellung von einer Firma im Auftrag der Regierung entwickeln lassen will, um die anderen Konkurrenten auf seinen Kurs zu zwingen. Das wäre übrigens ein direkter Eingriff in den freien Wettbewerb, zumal der betreffende Hersteller staatliche Zuschüsse erhalten soll.

Bis jetzt zeigen sich noch keine Risse in der Abwehrfront der Industrie, die einen Kollektivauftrag an die Universität Michigan vergeben hat, um die Grenzen und Möglichkeiten der Sicherheit der Autoinsassen von berufener neutraler Seite genauer bestimmen zu lassen. Bei General Motors bastelt die Forschungsabteilung überdies an einem Sicherheitslenkrad, das sich bei einem Aufprall nicht in die Brust des Fahrers bohrt, sondern teleskopartig zusammenzieht. In einem Entwurf des Gouverneurs des Staates New York ist von einer Feuerschutzwand für die Insassen die Rede. Der Motor soll so gelagert sein, daß er bei einem Zusammenstoß zwar gefährliche kinetische Energie vernichtet, sich zugleich aber unter den Wagenboden schiebt und damit den Fahrer nicht unmittelbar gefährdet. Originell klingt der Vorschlag, den Wagen der Zukunft auch mit einem Periskop auszurüsten, um wie beim U-Boot Rundumsicht zu gewährleisten. Das ist ohne Frage noch Zukunftsmusik.