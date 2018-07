Der Mann stellte sein Rad an den Baum und hielt seine linke Hand noch einen Augenblick über der Lenkstange. Dann ging er zwei Schritte zurück, löste die Fahrradklammer von seiner Hose und zündete sich eine Zigarette an, verwechselte aber die Fahrradklammer mit dem Feuerzeug und betrachtete die Fahrradklammer genauer.

Mit der Zigarette im Mund öffnete er die Satteltasche und holte einen Lappen und einen Schraubenschlüssel heraus. Den Schraubenschlüssel nahm er erst in die linke und dann in die rechte Hand, rollte ihn daraufhin in den Lappen und steckte beides wieder in die Satteltasche.

Ein Auto kam vorbei. Durch den Windzug glühte die Zigarette auf; der Mann nahm sie aus dem Mund und schien ein Tabakkrümel auszuspucken. Anschließend drehte er an den Gummigriffen der Lenkstange, einer ging jedoch nicht so weit herum wie der andere, und er blickte auf das Katzenauge, als wäre es ein Auspuffrohr. Dabei fiel die Fahrradklammer zu Boden.

Der Mann konnte mich nicht sehen, doch meine Gardine bewegte sich etwas. Unschlüssig blickte er wieder auf die Lenkstange, und ich sah, wie er die Fahrradklammer schnell über die Lenkstange schob.

Drei Tage stand das Rad an dem Baum. Dann kam der Mann, dem das Rad gehörte, wieder, zog die Fahrradklammer von der Lenkstange und ging weiter.

Am nächsten Morgen nahm ein Polizist das Fahrrad mit und fragte mich, wo die Fahrradklammer sei, er hätte das Rad schon lange beobachtet und bei den meisten, die einfach stehengelassen würden, fehle auch nach drei Tagen noch nichts vom Zubehör.