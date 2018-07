Vom Vorstand der Deutschen Werft AG, Hamburg, wird der Beschluß, den Betrieb mit den Kieler und Hamburger Howaldtswerken zu fusionieren, ehrlich begrüßt. Obwohl während des Geschäftsjahres 1965 leicht an der Substanz gezehrt wurde, hat die private Deutsche Werft gegenüber den beiden Staatswerften in den künftigen Verhandlungen eine günstige Position; sie hat eine gesunde Bilanzstruktur aufzuweisen und eine Zusammensetzung des Umsatzes, bei dem die Verluste aus den Schiffsneubauten annähernd durch andere Geschäfte, wie etwa Reparaturarbeiten, gedeckt werden. Und schließlich ist die Deutsche Werft auch heute noch in der Lage, ihren Aktionären eine Dividende von (allerdings nur) 4 Prozent anbieten zu können.

Bei der Deutschen Werft macht sich jetzt die vorsichtige Geschäftspolitik bezahlt. Seit Jahren hat der privatwirtschaftlich orientierte Vorstand auf die Verwirklichung kühner Investitionspläne verzichtet, so daß heute die voll verdienten Abschreibungen die Investitionen übersteigen.

Die Verwaltung ist bei der Hereinnahme von Neubauaufträgen sehr vorsichtig gewesen. Sie hat nur solche abgeschlossen, die bei Auslastung der Anlagen die geringsten Verluste bringen. Kostendeckend – so wird freimütig zugegeben – ist jedoch keiner der neuen Aufträge, ebensowenig wie es die Schiffe waren, die 1965 abgeliefert worden sind. Der Grund für die Misere ist klar: Die deutschen Werften können im durch Subventionen aller Art verfälschten internationalen Wettbewerb nicht mithalten.

Mit aller Energie ist deshalb die Werftleitung mit Erfolg darangegangen, den Umsatzanteil der Neubauten zurückzudrängen. Nicht einmal mehr die Hälfte des 170 Millionen Mark betragenden Umsatzes entfällt auf Schiffsneubauten. Es überwiegen die Reparatureinnahmen und die Umsätze aus sogenannten Sonderfertigungen. Unter diesen Umständen waren die Großaktionäre der Werft, die GHH und die AEG, keineswegs gezwungen, der Fusion zuzustimmen. Ihre Vorteile werden sich erst später zeigen.

Sie können jedoch nur zum Tragen kommen, wenn der künftige Aufbau der neuen Gesellschaft ausschließlich nach betriebswirtschaftlichen Gründen vorgenommen wird. Es muß künftig dort produziert und repariert werden, wo am rentabelsten gearbeitet wird. Mancherorts scheint man allerdings schon Überlegungen anzustellen, die nicht das Wohl und Wehe des Gesamtbetriebs berücksichtigen, sondern ausschließlich lokale Interessen im Auge haben. Es wäre ein Verhängnis, wem den Bedenken dieser Kirchturmpolitiker in irgendeinem Punkt nachgegeben werden würden Im Wettbewerb mit den stärksten Konkurrenten der Welt kann sie unmöglich Rücksicht auf falschverstandene Interessen von Regionalinstanzen nehmen, die nicht gelernt haben, über die eigenen Landesgrenzen hinauszudenken.

K. W.