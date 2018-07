Noch vor einem Jahr war der Vorstand der Bayerischen Motorenwerke AG, München, sehr, zurückhaltend, als er nach dem Ausmaß der geplanten Kapazitätserweiterungen gefragt wurde. Diesmal ist die Scheu vor einer klaren Antwort geschwunden. Freimütig wurde jetzt angekündigt, daß man auf längere Sicht – in den Jahren nach 1967 – eine Kapazität von rund 600 Autos je Arbeitstag anstreben wolle. Damit würden die Möglichkeiten im Werk Milbertshofen aber voll ausgeschöpft werden – wolle man noch weiter expandieren, dann müsse man auf die „grüne Wiese“ ausziehen.

Natürlich ist dies ein Fernziel. Heute laufen täglich erst 300 Wagen vom Band. Aber schon bis Ende des Jahres soll der Ausstoß auf 400 erhöht werden. Die Frage ist allerdings, ob eine Jahresproduktion von über 100 000 Wagen (1965 waren es rund 67 700 Automobile) nicht die Konzeption von BMW – gedeihliches Auskommen in der Marktnische der gehobenen Mittelklasse, betont „individuelle“ Wagen aber keinen Wettbewerb mit den Großen der Branche – sprengen würde. Verkaufschef Paul G. Hahnemann sprach diese neuralgische Frage an.

Vorerst besteht jedoch kein Anlaß, solche theoretischen Erwägungen darüber, wo für BMW die Grenze liegt, auszuspinnen. Das vor weniger als sechs Jahren unter dramatischen Umständen sanierte „weiß-blaue“ Traditionsunternehmen ist überraschend rasant in Fahrt gekommen. Alle Zeichen stehen auf weitere Expansion. Auch die Preiserhöhungen haben den steil nach oben gehenden Absatztrend – der nach wie vor über den Zuwachsraten der Branche liegt – nicht stoppen können. BMW deckt seinen Nachholbedarf. Dies gilt auch für den Ertrag. Obwohl das Kapital inzwischen durch den Umtausch von Wandelschuldverschreibungen von 62 auf 75 Millionen Mark erhöht wurde (die Hauptversammlung soll es weiter auf 100 Millionen aufstocken), wurde je Aktie wieder reichlich 30 Mark verdient. Diese Leistung imponiert, wenn man bedenkt, wie traurig es noch vor einigen Jahren aussah. Die treuen Aktionäre können aufatmen. Der Bonus von 2 Prozent anläßlich des 50jährigen Firmenjubiläums ist mehr als ein Bonbon. Er ist ein Indiz dafür, daß bei BMW eine Mannschaft am Werke ist, der man nicht mehr lange erklären muß, was ein Aktionär von seinem Unternehmen verlangt. M. R.