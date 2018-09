Segensreich, überaus segensreich muß das Leben dieses Mannes genannt werden, der am 5. Juni in der Schloßschule Salem seinen 80. Geburtstag feierte: Kurt Hahn. Auf zweifache Weise hat er sich verdient gemacht – als politischer Denker und als Erzieher. Und dem Leser des Buches „Bildung als Wagnis und Bewährung“, das der Verlag Quelle & Meyer in Heidelberg in diesen Tagen herausbringt, wird durch die von Schüler- und Freundesseite dargebotene Darstellung des Hahnschen Sinnens und Handelns klar werden, daß es sich hier um einen großen Deutschen und großen Europäer handelt.

Das Landeserziehungsheim Salem ist seine Gründung. Max von Baden, der letzte Reichskanzler im kaiserlichen Deutschland, dessen Sekretär Kurt Hahn gewesen war, verhalf ihm dazu. Das Beispiel Salem, das übrigens angeregt war durch englische Erziehungspraxis, hat dann mannigfache Nachfolge gefunden – nicht zuletzt in Großbritannien, wo Hahn, nachdem er Deutschland 1933 verlassen mußte, auf schottischem Boden die Schule Gordonstoun eröffnete. Hier studierte der Herzog von Edinburgh, der schon in Salem Hahns Schüler gewesen war. Nach Gordonstoun hat der Herzog dann auch seinen Sohn, den englischen Kronprinzen, gegeben, während Kurt Hahn sich bereits einem neuen Projekt zuwandte: der Atlantik-Schule an der Küste von Wales.

Unmöglich, das überreiche Wirken Kurt Hahns „auf einfache Nenner zu bringen“. War er, der junge Beamte des Auswärtigen Amtes, nicht ebenfalls Diplomat und Politiker? Zwar wurde er, der kein Staatsexamen als Pädagoge abgelegt hatte, Lehrer aus Leidenschaft. Aber wurde er es nicht auch deshalb, weil es ihn nach der Niederlage von 1918 dazu drängte, quasi vom Grund aus aufzubauen: von den Menschen aus?

Ein Idealist, wie er in den alten Lesebüchern steht. Aber zugleich auch geradezu verwegen modern. Als Pädagoge verficht er Prinzipien der geistigen und charakterlichen Selbstzucht, des sportlichen Trainings. Er unterstützt beispielsweise Abenteuerlust und wandelt sie um in Hilfsbereitschaft, in den Dienst an anderen. Es gibt kaum eine Frucht psychologischer Jugendforschung, die dieser geniale Erzieher und selbstlose Mann nicht längst in praktisch-pädagogischen Anweisungen vorweggenommen hätte.

Das Beispiel Hahns währt so lange schon, und es ist seiner Anregungen kein Ende.

J. M.-M.