Bericht aus einem chinesischen Dorf

Von Jan Myrdal

Der Bericht des Schweden Jan Myrdal aus einem chinesischen Höhlendorf beginnt mit dem Satz: „Liu hing ist ein kleines, in die Lößhügel eingegrabenes Dorf unmittelbar südlich von Yenan im Norden der Provinz Shensi.“ 1962 reiste Myrdal, dessen Vater Gunnar 1944 das berühmte Buch „An American Dilemma über die Neger frage geschrieben hat, in die Volksrepublik China und lebte einen Monat lang unter den Menschen von Liu Ling. In seinem Report, der im September in der Nymphenburger Verlagshandlung erscheint, schildert er die Lebensläufe einiger „Dörfler“: Bauern, Soldaten, Lehrer, Brigadisten. Dies ist die Geschichte des weiblichen Pioniers Li Kuei-ying, 32 Jahre:

Ich habe nicht viel zu erzählen, weil ich so wenig Erfahrungen habe. Ich bin in einer Landwirtsfamilie geboren, wuchs auf dem Land auf und war immer nur eine einfache Bauersfrau.

Im Jahre 1951 hieß es, die Parteischule in Yenan veranstalte einen Ausbildungskursus für weibliche Kader. Man sagte sich, wo doch die Hälfte der Bevölkerung aus Frauen bestünde, müsse auch dafür gesorgt werden, daß genügend Frauen ausgebildet würden. Um diese Zeit sollte unsere Arbeitsgemeinschaft für gegenseitige Hilfe gerade in eine landwirtschaftliche Genossenschaft umgewandelt werden. Vater hatte dies durchgesetzt. Es war die erste Genossenschaft ihrer Art und somit ein Experiment. Die Arbeitsgemeinschaft für gegenseitige Hilfe sprach mit der Parteischule über mich, und ich wurde angenommen und nach Yenan geschickt, um am Kursus teilzunehmen und sechs Monate zu studieren. Schon seit meiner frühesten Kindheit hatte ich davon geträumt, lesen und schreiben zu lernen. Selbst am Tage hatte ich davon geträumt, einmal Studentin zu werden. Aber als man nun mit mir sprach und ich erfuhr, daß ich zur Parteischule geschickt werden sollte, ergriff mich große Unruhe. Denn was sollte ein Bauernmädchen schon groß in der Schule lernen können? Auch dachte ich mit Sorge an die Arbeit im Haushalt, die Frühjahrsaussaat sollte beginnen, und es gab so vieles im Hause zu tun.

Als ich in der Schule ankam, traf ich dort viele Frauen und Männer. Nach ein paar Wochen gewöhnte ich mich daran, zur Schule zu gehen. Die Hauptsache war, daß wir lesen und schreiben lernen sollten. Zu Anfang fiel es mir etwas schwer, in der Gemeinschaft zu, leben, aber dann ging es besser. Ich beschloß, soviel wie irgend möglich zu lernen. Keinen Augenblick wollte ich verlieren, wo ich nun endlich eine richtige Schule besuchen durfte.

„Da konnte ich lesen...“