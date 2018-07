Zellen-Gespräche mit jungen Arrestanten Bremen

Sonntag nachmittag in der Jugendarrestanstalt, dreißig Autominuten vom Stadtzentrum Bremen entfernt. Draußen, im Sonnenschein, Spaziergänger, Autos, Lärm, spielende Kinder; in den kühlen Mauern der Arrestanstalt Totenstille. Der Wachtmeister schließt eine Zelle auf: „Ewald, dein Besuch ist da.“ Der Junge ist aufgestanden. Ich gebe ihm die Hand und frage: „Wollen wir uns unterhalten?“ Ewald nickt. Der Aufsichtsbeamte bittet, ich möge klopfen, wenn ich wieder herauswolle. Wir sind allein hinter einem vergitterten Fenster, der Arrestant und seine Arresthelferin. Die Eisentür ist ins Schloß gefallen.

25 Männer und Frauen gehen sonntags am Nachmittag wechselweise in die Arrestanstalt, um mit Jungen und Mädchen zu sprechen, die hier übers Wochenende, für ein paar Tage oder für vier Wochen Arrest verbüßen. Amtsgerichtsdirektor Bernhard Scholz, als Jugendrichter zugleich Vollzugs- und Vollstreckungsleiter der für 27 Jungen und vier Mädchen eingerichteten Anstalt, ist Initiator der Laien-Arresthilfe. „In der kurzen Zeit, in der die Jugendlichen hier sind, müssen sie immer wieder von verschiedenen Seiten angesprochen werden, damit wir einen erzieherischen Effekt erreichen.“ Arrest ist, laut Gesetz, keine Strafe, sondern ein Zuchtmittel, das „Denkzettelwirkung“ haben soll. Im Jugendgefängnis sitzen die Jugendlichen für Monate oder Jahre, dort sind Lehrer, Fürsorger, Meister um sie bemüht. Im kurzfristigen Arrest treffen sie nur den Vollzugsleiter und das Aufsichtspersonal. Deshalb bat Richter Scholz Laien um Mithilfe.

Nicht einmal Tütenkleben

Arrestant Ewald hüllt sich in Schweigen. Als ich von der Bundesliga erzähle, taut er auf. Dortmund, meint er, habe Pech gehabt: „Die hätten Meister werden müssen.“ Dann beginnt Ewald, ein 1,80 Meter großer Sechzehnjähriger, über das Essen zu maulen. Sonntag ist „strenger Tag“ mit warmem Malzkaffee und trockenem Brot; sonntags ist „nichts los“, noch nicht einmal Tütenkleben in der Einzelzelle. Vormittags spricht Richter Scholz mit den Arrestanten, danach ist viel Zeit zum Nachdenken. Das alles paßt Ewald nicht, er murmelt etwas von Ungerechtigkeit. Ich sage: „Ach so, sie haben dich hier aus Versehen eingesperrt oder aus Schikane, du hast gar nichts getan?“

Der Arrestant, bisher aus drei Lehrstellen weggelaufen, lenkt ein: „Ich bin ohne Führerschein auf dem Moped meines Freundes erwischt worden, und dann waren wir mal blau und besorgten uns ein Radio aus einem Auto.“ – „Besorgen, das heißt doch wohl stehlen, oder?“ – „Kann man auch dazu sagen.“ Ewald schwärmt von einer Jazzgitarre, die er sich vor zwei Monaten gekauft hat. Was würde er tun, wenn ihm die einer klaut? Die rechte Hand des Jungen ballt sich zur Faust: „Der könnte seine Knochen numerieren.“ Wir versuchen, die Begriffe „Mein“ und „Dein“ zu ordnen. „Hat der Richter auch so ähnlich gesagt und der Herr Köpcke auch.“

Köpcke ist Oberverwalter der Arrestanstalt, ein grauhaariger Familienvater. Seit 1953 sieht er jährlich 600 Arrestanten kommen und gehen; er wohnt im Anstaltsgelände. Köpcke und die drei anderen Aufsichtsbeamten kennen ihre Pappenheimer, mit denen sie streng, doch freundlich umgehen. Früher, meinte Köpcke, sei die Schockwirkung des Arrestes erkennbarer gewesen als heute: „Viele geben sich erschreckend gleichgültig und abgebrüht, so, als sei das nur ein Spaziergang.“