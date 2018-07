Hat die Börse die Diskonterhöhung, die wie eine Bombe in den Händlerbüros der Banken eingeschlagen war, schon wieder vergessen? Diesen Eindruck konnte man gewinnen, wenn man sah, wie sich die Aktienkurse innerhalb, von nur zwei Börsentagen wieder von den kräftigen Verlusten erholt haben. Obwohl die Erholung der Kurse nicht nur von Deckungskäufen der Spekulanten getragen war, die mit weiteren Kursrückgängen gerechnet hatten, sondern auch von neuen Engagements echter Anleger, dürfte die Grundlage für die Kurssteigerungen nicht allzu fest sein.

Die Börse profitierte nämlich von einer besonderen Situation: Viele DEA-Aktionäre, die an einem Umtausch ihrer Aktien in Texaco-Wandelschuldverschreibungen nicht interessiert waren – und das soll nach Auskunft der Banken eine ganz stattliche Zahl gewesen sein –, haben ihre DEA-Aktien in den letzten Tagen verkauft und legen den Erlös nun in den Spitzenwerten des Chemie- und Elektromarktes und auch in führenden Montanpapieren an. Diese Geschäfte haben jetzt der Tendenz eine wesentliche Stütze gegeben, vor allem an den Tagen, als sich das Kursniveau am Aktienmarkt nach der Diskonterhöhung kräftig ermäßigt hatte.

Favorit der Börse blieb trotz ihres plötzlichen Kurssturzes um über 100 Punkte auf 338 die NSU-Aktie. Wer sich zu spät in diesem Papier engagiert hatte und die Nerven verlor, ist um einiges ärmer geworden. Aber das Spiel ist noch nicht aus. Schon einen Tag nach dem Kurseinbruch hat sich das Papier wieder um 30 Punkte erholt. Die Spekulation wird weiter blühen, solange man an der Börse noch herumrätselt, von welcher Seite die Aktien aus dem Markt genommen wurden. Denn auch jetzt glaubt man immer noch, daß nicht allein die viel zitierte Wankel-Phantasie den Kurs hochgetrieben hat, sondern daß ein gut getarnter Interessent versucht hat, über die Börse sein Aktienpaket aufzurunden. Allerdings ist die Spekulation etwas ruhiger geworden, nachdem sich manch einer an diesem Papier die Finger verbrannt hat. Auf die Kurse der übrigen Autoaktien hat der Wirbel um NSU kaum einen Einfluß gehabt. Lediglich Daimler gaben zugleich mit dem NSU-Kurssturz stärker nach und erholten sich auch wieder, als die Spekulation erneut in NSU einstieg.

Eine bemerkenswerte Kursentwicklung gab es bei einem anderen Papier, das seit Monaten unbestreitbar von Interessenkäufen profitiert hat: es ist die Phrix-Aktie. Der Aufkäufer war lange Zeit bereit, große Beträge zu Preisen zu übernehmen, die über den jeweiligen Börsenkursen lagen. Das stabilisierte den Phrix-Kurs auch während der letzten Schwächeanfälle der Börse. Neuerdings sind die Aufkäufe offensichtlich gestoppt worden. Man rätselt an der Börse, ob der Interessent inzwischen genügend Aktien zusammenbekommen hat oder ob die Käufe nur kurzfristig ausgesetzt wurden, um auf einem niedrigen Niveau von neuem zu beginnen. Was auch immer der Grund sein mag: Der Phrix-Kurs purzelte jedenfalls in wenigen Tagen um knapp 30 Punkte.

Mit einer an der Börse als wenig angenehm empfundenen Überraschung wartete das jüngste Kind des deutschen Aktienmarktes auf, die VEW-Aktie. Ihr Kurs fiel in zwei Tagen von 225, dem Zeichnungskurs, zu dem sie erst am 24. Mai in den amtlichen Börsenhandel eingeführt worden war, auf 208. Niemand hatte damit gerechnet, daß die Deutsche Bank als Konsortialführerin schon so kurz nach der Emission ein Absinken des Kurses zulassen würde, weil eine solche Art der Kurspflege nur allzuleicht den Ruf des Emissionshauses und auch den noch unbefleckten Namen eines neuen Börsenpapiers aufs Spiel setzt.

Allerdings hat die Deutsche Bank nicht nur ihre eigene Quote glatt abgesetzt, sondern auch noch von anderen Konsortialbanken dazugekauft. Offensichtlich waren aber einige kleinere Banken nicht nur nicht in der Lage, ihre Quote abzusetzen, sondern konnten bei der allgemeinen Liquiditätsknappheit die VEW-Aktien auch nicht im eigenen Portefeuille behalten. Selbst bei der VEW-Verwaltung herrschte Ratlosigkeit und Bestürzung, und man beeilte sich zu versichern, daß die Aktionäre in diesem Jahr bestimmt mehr als den Vorjahressatz von zwölf Prozent Dividende erhalten würden.

An der Börse wurde mit Kritik an der Deutschen Bank nicht gespart. Wider Erwarten offenbarte sich nämlich, daß die Spekulation, darunter auch viele kleine Aktionäre, die lieber die Finger von der Börse lassen sollten, VEW-Aktien in der Hoffnung auf einen kurzfristigen Gewinn erworben hatten und ihre Papiere wieder verkauften, da in den ersten Tagen noch nichts zu verdienen war, Die Deutsche Bank sah aber keinen Anlaß, diesen unsicheren Kandidaten ihre Aktien zum Zeichnungskurs abzunehmen. Schon zwei Tage nach der Kursrücknahme hat sich das Papier wieder weitgehend von dem Verlust erholt. An der Börse hofft man, daß der Markt nun von spekulativen Positionen einigermaßen bereinigt ist.

An Rentenmarkt hat sich die Tendenz zu Zinssteigerung und entsprechenden Kursrückgängen bei den festverzinslichen Papieren weiter fortgesetzt. Die Marktschwäche kommt jedoch weniger in den Börsennotierungen der Anleihen zum Ausdruck, als vielmehr in dem Druck auf siebenprozentige Pfandbriefe und Kommunalobligationen, die Großkunden zu Nettokursen von etwa 86 5/8 Prozent offeriert werden, ohne daß man von einer nennenswerten Nachfrage sprechen kann. Die Ansicht Bundesbankpräsident Blessings, die er vor dem Hamburger Übersee-Club vertrat, daß die Wende am Kapitalmarkt vielleicht weniger weit weg liegt als viele Pessimisten heute glauben, überzeugt offenbar noch kaum jemanden. P. W.