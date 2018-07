Inhalt Seite 1 — Pastor inbegriffen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schloß Auel, Wahlscheid

Hier bleibe ich immer gern, obwohl der Besuch in Schloß Auel kein billiges Vergnügen ist. Aber dieses Vergnügen ist ein Stück Geld wert. Das Schloß liegt im schönen Aggertal, rund 200 Meter abseits der Hauptverkehrsstraße. Es macht schon Freude, die Anlage zu sehen – eher ein Schlößchen als ein Schloß.

Der Stil und die Leitung des Hauses reichen in jeder Weise an ein Grandhotel heran, ohne daß man nun Grandhotelpreise zahlen müßte, ohne daß an jeder Ecke jemand mehr oder weniger deutlich die Hand aufhält. Und die Zimmer können sogar durchaus mit denen eines Grandhotels konkurrieren. Das Interieur ist mit vorzüglichem Geschmack gestaltet – ein Schloßzimmer aus einem Märchenbuch. Diese Zimmer, der Service, ein ausgedehnter, gepflegter Park mit Liegewiese, ein Tennisplatz, Reitpferde man mieten kann (auch wenn man kein Hotelgast ist), all das reicht aus, um sich ein paar Tage als Schloßherr zu fühlen. Außerdem gibt es noch eine sehenswürdige Barockkapelle, die man auch mieten kann als Hochzeitskapelle. Die Direktion stellt den Pastor. Die Braut muß man mitbringen.

Leider führt die Stadtroute bestimmter Linien vom Flughafen Köln–Bonn genau über Schloß Auel. Da der Flugplatz aber zehn Kilometer entfernt liegt und die Maschinen über Auel schon einige Höhe gewonnen haben, werden nur besonders, nervöse Leute darunter leiden. Der Flugplatz ist auch noch nicht besonders stark frequentiert, zur Zeit mehr eine Raststätte mit Landemöglichkeit (wie Hans Gresmann einmal in der ZEIT schrieb). Und sonntags ist für ein paar Stunden starker Ausflugsverkehr im Schloßgärtchen. Die Küche ist im Varta-Führer mit „lobenswert“ ausgezeichnet; und dieses Prädikat verdient sie mit Recht. Wild und Geflügel gelingen dem Koch am besten. Essen Sie „Rehrücken Schloß Auel“. Es lohnt sich. Man kann auch Diätessen bestellen.

Einzelzimmer sind ab 15 Mark, mit Dusche ab 22 Mark, mit Bad ab 25 Mark, Doppelzimmer ab 25 Mark, mit Dusche ab 35 Mark, mit Bad ab 40 Mark zu haben. Das Frühstück kostet 3,50 Mark. Wer nicht frühstückt, wird nicht bestraft. Im Hotel und Restaurant wird ein Bedienungszuschlag von 15 Prozent erhoben.

Der Umweg: Man fährt in Siegburg-Nord von der Autobahn Frankfurt–Köln ab und hält sich in Richtung Overath. Kurz hinter Nafshäuschen liegt das Hotel an der linken Seite am Wald. Es sind 9,7 Kilometer.

Restaurant Wiesel, Köln