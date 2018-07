Fast täglich fordert der Machtkampf hinter den Kulissen der chinesischen Führung neue Opfer. Am Wochenende kam einer der prominentesten Kommunisten zu Fall: Peng-tschen, der Parteisekretär und Oberbürgermeister von Peking. Ohne seinen Namen zu nennen, würde amtlich gemeldet, der neue Erste Sekretär des KP-Stadtkomitees heiße Li Hsuehfeng.

Peng war schon im März in der Versenkung verschwunden. Die „Parteifeinde“ würden, so hieß es in der Parteipresse, „entlarvt, kritisiert und niedergeschlagen“ werden, egal „wie berühmt sie sind, welche einflußreichen Stellungen sie bekleiden, von wem sie unterstützt werden und wie zahlreich ihre Schmeichler sind“. Peng, immerhin Nr. 6 im Politbüro, genoß lange Zeit den Ruf, er stehe in der Gunst Maos.