Im Herbst 1944 stand Hermann Maaß vor dem Volksgerichtshof in Berlin. Er gehörte zu den jüngeren Sozialisten und zu den Führern der Verschwörung gegen Hitler. Die Pläne zur Ermordung Hitlers hatte er nicht gebilligt; zu Stauffenberg hatte er gesagt: „Herr Graf, man löst eine weltgeschichtliche Krise nicht durch einen Revolverschuß.“ Aber an den Plänen zum Sturze Hitlers hatte er sich tatkräftig beteiligt. Bei der Verhandlung machte seine Persönlichkeit einen tiefen Eindruck. In seinem Schlußwort versuchte er, der Todgeweihte, die Erhebung gegen Hitler sittlich zu rechtfertigen; schroff schnitt Freisler ihm das Wort ab.

Aber Maaß hatte vorher auf eine Frage eine wichtige Auskunft gegeben; er und seine Freunde hätten, so sagte er, die Zusammenarbeit mit den Generalen und den konservativen Elementen nur als vorübergehend angesehen. Mit ihnen zusammen hätten sie Hitler stürzen, aber einige Zeit danach allein die Regierung übernehmen wollen. Nach Maaß’ Aussage hätten jedoch die Sozialisten den kommenden Bruch mit den bürgerlich-konservativen Elementen von Beginn an ins Auge gefaßt.

Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist nach dem Kriege angezweifelt worden. Einer der wenigen Überlebenden der Verschwörung, Jakob Kaiser, hat gemeint, das Gefühl des Zusammenhalts unter den Führern der Erhebung sei so stark gewesen, daß er die Absicht eines Bruches für ganz ausgeschlossen halte. Aber Kaiser war zwar eine bedeutende politische Persönlichkeit, seiner Natur lag indes das Einigende stärker als das Trennende. Von da aus mußten ihm Erwägungen, wie sie Maaß andeutete, von vornherein als ruchlos und als undenkbar erscheinen.

Letzte Klarheit in diesem verwickelten Streit der Meinungen wird sich kaum noch gewinnen lassen. Aber man kommt der damaligen Wirklichkeit näher, wenn man das Buch liest, das zwei Entwürfe Goerdelers und Becks für den künftigen Staatsaufbau enthält, die jetzt aus dem Nachlaß veröffentlicht worden sind. Winfried Scharlau bespricht es heute auf Seite 27 der ZEIT. Auch wer das Buch noch nicht kennt, kann sich aus den Zitaten ein Bild von dem Staatsideal machen, wie es Beck und Goerdeler vorschwebte. Es entstammte wehmütiger Erinnerung an vergangene, in das Gold der Sehnsucht getauchte Zeiten, nicht dem kühnen und kühlen Blick in eine verwandelte soziale Welt. Unmöglich sich vorzustellen, daß Julius Leber, Theodor Haubach, Wilhelm Leuschner, Hermann Maaß damit einverstanden gewesen wären.

Von der Lektüre dieses Buches fällt auch ein Licht auf die Tatsache, daß eine Zeitlang einige sozialistische Führer des Aufstands sich damit einverstanden erklärt hatten, den Prinzen Louis Ferdinand als Herrscher des Deutschen Reiches einzusetzen. Diese Pläne sind schnell gegenstandslos geworden, da der Kronprinz seinem Sohne die Teilnahme an der Verschwörung verbot. Aber es ist ganz sicher, daß, wenn schon die Sozialisten sich mit der Wiedererrichtung der Monarchie einverstanden erklärten, diese Staatsform die einer demokratischen Monarchie nach englischem Muster mit einer parlamentarisch verantwortlichen Regierung und allgemeinem Wahlrecht sein sollte. Einer Monarchie, die über einem ständisch gegliederten Staat mit kompliziertem Wahlrecht errichtet werden sollte, hätten sie nie zugestimmt.

Nach aller menschlichen und politischen Erfahrung ist es schwer denkbar, daß den Sozialisten während der vorbereitenden Besprechungen nicht der klaffende Unterschied klargeworden wäre, der ihre Staatsauffassungen von den Goerdelers und Becks trennte. Es ist deshalb doch wohl nicht so ausgeschlossen, wie Jakob Kaiser es sehen wollte, daß sie von vornherein daran gedacht hätten, nach dem Siege der Erhebung mit den konservativen Elementen zu brechen. Aber vielleicht haben sie auch ihre Bedenken unterdrückt, den Blick nur auf das nächste Ziel; den Erfolg der Verschwörung, gerichtet und den Staatsaufbau kommenden Gesprächen überlassen? Vielleicht war Maaß auch unter ihnen nur eine Ausnahme, der die Dinge zu Ende dachte?

Das mag so sein; aber gleichviel, nach der Lektüre der Denkschriften kann kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß, beabsichtigt oder nicht, die Wege der Verschwörer sich nach dem Siege getrennt hätten. In den ersten Monaten wäre eine Militärdiktatur notwendig gewesen, schon wegen der mit Sicherheit zu erwartenden Versuche der SS, das Geschehene rückgängig zu machen. Vielleicht hätte die Regierung Beck/Goerdeler auch noch die Friedensverhandlungen geführt. Aber dann wäre es zu einem Streit der Verschwörer untereinander gekommen, dessen Bitterkeit wohl durch die Erinnerung an gemeinsame Gefahren und Kämpfe gemildert, aber nie ganz ausgemerzt worden wäre.