Von Wolfram Schwinger

Leichtsinnigerweise hatte Werner Egk verraten, daß er für seine neue, zweite Circe-Oper, die den Arbeitstitel „Wer lügt, gewinnt“ trug und nun endgültig „17 Tage und 4 Minuten“ heißt, auch einmal den Titel „Schiffbruch“ in Erwägung gezogen hatte. Leichtsinnigerweise; denn nun, da wir bei der Stuttgarter Uraufführung erleben mußten, daß der Komponist mit seiner neuen Oper schmählicher auf der Bühne strandete als Ulyss an den Gestaden von Circes Zauberinsel, ist einem das Wortspiel vom Schiffbruch Egks ja förmlich in den Mund gelegt.

Offensichtlich wollte Egk die Erfahrungen aus seinen beiden vorangegangenen Opern, „Revisor“ und „Verlobung in San Domingo“, verwerten, wollte er deren stilistische Eigenheiten, das Burlesk-Parodistische der Gogol-Buffa und die dramatisch-ariose Kantabilität der Kleist-Oper, nun in einem Werke zusammenfügen, ihren Kontrasteffekt wirksam werden lassen. Doch dafür wäre eine besonders klare Profilierung beider musikalischer Ebenen nötig gewesen. Sie ist ihm nicht gelungen: Die lyrisch-kantablen Formulierungen wirken allzu abgegriffen, und den burlesken Intermezzi fehlt es an wirklich musikalischem Witz (ein kleiner Seitenblick zu Orff hinüber hilft da nicht allzu viel).

Egk ist Theaterpraktiker und versierter Komponist genug, um mit seiner Oper nicht wenigstens eine handwerklich gekonnte Partitur vorzulegen. Es sei nicht verkannt, daß das orchestrale Klanggewand bei relativ sparsamem instrumentalen Aufwand in jener buntgetönten Farbpalette schillert, wie man sie von Egk kennt und darum auch für Neues erwartet.

Darüber hinaus steckt die Partitur voller Schwierigkeiten; was Egk dem Orchester an diffizilen klanglichen Nuancen, an figurativer Unruhe in all den verzweigten Stimmen abverlangt, ist so enorm wie das, was er den Sängern an Kniffligkeiten zumutet, vor allem in den vielen, sich meist echoartig verschränkenden Ensembles. (Einer der Interpreten, der sich auch in der neuesten, seriellen Opernproduktion gut auskennt, sagte, daß beispielsweise die Anforderungen, die Giselher Klebe in seiner „Jakobowsky“-Oper an die Sänger stellt, ein Kinderspiel seien gegenüber dem, was Egk hier verlangt.) Das Stuttgarter Staatsopernensemble samt dem Orchester unter Ferdinand Leitner hat die Klippen dieser Circe-Insel bewundernswert umsegelt.

Doch über einen entscheidenden Mangel kann keine interpretatorische Anstrengung hinweghelfen: Egks neue Oper hat so gut wie keine Handlung. Im Grunde ist sie nur ein „psychologisch besonders interessanter Fall“, der Egk musikalisch und Günther Rennert wohl inszenatorisch besonders gereizt haben mag.

In der dichterischen Vorlage der Oper, in Calderons mythologischer Barockfiesta „El major encanto amor“ (Über allen Zauber Liebe), ist das dramaturgisch besonders raffiniert ausgenutzt: daß die Liebe zwischen Circe und Ulyss aus Feindschaft und Mißtrauen erwächst; daß beide – bis echte Leidenschaft ausbricht – Liebe nur heucheln, um den Partner (der das ahnt) dann umso leichter in die Gewalt zu bekommen.