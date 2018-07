Inhalt Seite 1 — VERKEHRSSPIEGEL Autos 1965 Seite 2 Auf einer Seite lesen

1965 wurden in der Bundesrepublik 1,74 Millionen fabrikneue Fahrzeuge zugelassen. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr beträgt 11,4 Prozent. Dabei liegen die Zunahmen bei den Personenwagen mit 13,2 Prozent auf 1,4 Millionen und bei den Caravans mit 10,9 Prozent auf 134 800 weit an der Spitze. Unter den neu zugelassenen Personenwagen waren 493 900 Volkswagen, 330 600 Opel, 277 750 Ford-Modelle und 91 500 Daimler-Benz-Wagen. An fünfter Stelle liegt Fiat und ist damit nach wie vor der beliebteste ausländische Wagen. NSU rangiert mit 44 600 Autos vor Renault mit 40 300, Auto Union mit 40 200 und BMW mit 34 700.

Straßenwacht in Vorarlberg

Das schöne Vorarlberger Land darf sich der vorbildlichsten Straßenwacht Europas rühmen. Die gelben Fahrzeuge werden – wie es in einer amtlichen Mitteilung heißt – nicht nur bei einem Unfall oder einer Panne helfend eingreifen, sie können fortan auch telephonisch von 8 bis 18.00 Uhr (auch sonntags) in den Orten Dornbirn, Feldkirch, Bludenz und Klösterle angefordert werden.

Neue Auto-Reisezüge

In diesem Sommer wird ein neuer Auto-Reisezug eingesetzt: Düsseldorf–Narbonne. Dieser Zug wird wie die anderen 14 Verbindungen nachts verkehren. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Reisebüro (DER) werden zwei weitere Tages-Auto-Reisezüge eingeführt. Die neue Verbindung Düsseldorf–Köln–München verkehrt samstags zwischen dem 23. Juli und dem 17. September. Zwischen Hannover und Karlsruhe-Durlach wird an 46 Verkehrstagen vom 24. Juni bis 11. September ebenfalls ein Tages-Auto-Reisezug verkehren. Der Bundesbahndienst „Auto im Reisezug“ (verkehrt nur nachts) wurde 1955 eingeführt. 1965 wurden 36 000 Autos und Wohnwagenanhänger sowie 95 000 Reisende gezählt, Die Tages-Auto-Reisezüge des DER verkehren seit 1964. Im letzten Jahr wurden 4341 Autos und 12 859 Personen befördert.

Vogelfluglinie

Die Vogelfluglinie, vor drei Jahren als Brücke zum Norden von der Deutschen Bundesbahn und den Dänischen Staatsbahnen eingerichtet, benutzten seither über sieben Millionen Reisende. Das Herzstück der Linie, die Fährverbindung zwischen Puttgarden (Fehmarn) und Rödby Färge (Lolland, Dänemark) wird in diesem Jahr von vier Fähren mit täglich bis zu 25 Überfahrten in jeder Richtung bedient. Trotzdem empfiehlt die Bundesbahn, für Kraftwagen rechtzeitig Plätze zu buchen. Inzwischen traten neue Abfertigungsbestimmungen und veränderte, zum Teil ermäßigte Fahrpreise in Kraft. In Zukunft wird jeweils für ein Kraftfahrzeug und für eine Person nur noch eine Karte gelöst. Die Preise wurden anders gestaffelt, sie liegen nur zum Teil niedriger als bisher die Summe der Preise für Fahrer und Wagen (einfache Strecke für Fahrer mit Mittelklasse wagen: 51 Mark).