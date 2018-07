Von Ernst Augustin

„Aus der Kindheit des Professors“ ist eine in sich geschlossene Episode aus einem neuen Roman von Ernst Augustin, seinem dritten nach „Der Kopf“ (1961) und „Das Badehaus“ (1963), der drei Karrieren zum Gegenstand haben wird: die eines Finanzmannes, eines Generals und eines Medizinprofessors. Ernst Augustin, der heute als Nervenarzt in München lebt, las das Stück auf der Princetoner Tagung der Gruppe 47 – es bildete einen ihrer wenigen Höhepunkte.

Der Hof ist schmal, sehr hoch, eine braune Spalte, in der Heino Burke hinter Plünnen Deckermann herläuft; Gido Raps hinter Berte Kloose. Ich selber kann nicht mitspielen, da ich nicht schnell genug auf den Beinen bin und meinen Stand vor der Waschküche habe, wo sie alle mal vorbeikommen: wo sie mir dann ihre Stullen vorzeigen müssen, und hat jemand Käse drauf, casem sequam, soll er ihn gleich wegwerfen, das gilt aber besonders für alten Käse, der im Sommer am schärfsten ist. Oder Wurst. Die lasse ich mir gesondert vorzeigen, weil sie oft trocken ist. Trockenes Fleisch aber soll man im Sommer ganz vermeiden, weil die Tiere sich innerlich vergiften, wenn sie Durst haben und nicht trinken können.

Und trinkt auch keine Milch, sage ich, die ihr nicht vertragt, die im Magen bloß sauer wird! Doch sie hören nicht, wahrscheinlich behandle ich mich selbst ganz falsch: Ich bin jetzt elf Jahre alt und werde scheußlich dick am Leib, mein Gewicht ist bald das von Heino Burke und Plünnen Deckermann zusammen; die aber laufen teuflisch schnell, so daß ich kaum noch jemanden in die Hand bekomme, wie Herbert Behm, der Verstopfung hatte, oder wie Asse Toblacken. Denn in solchen Fällen soll man den Leib reiben, damit die Nahrung besser verteilt wird, und viele (die sich genügend gekratzt haben) sind schnell wieder feist geworden.

Statt dessen hüpfen sie wie Spatzen im Hof herum. Dünn und subtil und schreien: Hilfe, Doktor Schnabel kommt. Das ist richtig, ich gehe als der wegen seiner Grobheit gefürchtete Doktor Schnabel, der Schere, Messer, Zange mit sich führt, und ein Stück Gummischlauch. Rizinus für Kolik. Terpentin für die Augen, stärkt das Haupt, zerteilt den Wind und macht den Darm subtil. Der schließlich wegen einer Fehldiagnose zwischen zwei Brettern zersägt wurde. Daher die Bitterkeit in der Stimme des Arztes, die Melancholie und die Fettsucht, die ihn zum Warten zwingt, bis mal jemand vorbeikommt, bis endlich mal jemand aufs Klo muß. Fabrizio Zoll hat gesagt: Die Medizin ist ein Gebäude mit verhängten Spiegeln und Uhren, wer dort hineingeht, kann zurückerwartet werden, muß nicht zurückerwartet werden. Der Ausgang ist unbeleuchtet.

Aber am frühen Nachmittag, wenn die Sonne gerade den Hof verläßt, greife ich mir den Stani Peukert. Das hat er nicht erwartet. Der rennt wie ein Bindfaden, durch die Gegend, weil er grade mal austreten muß, und – schreit; Hilfe, Doktor Schnabel, aber nun liegt das Klo ganz günstig neben der Waschküche, und da habe ich ihn unter meinen Händen, wenn der Hof schon schattig ist.

Er brüllt: Ich bin gesund. Laß mich los.