Einen heuen Partner will VUly Kaus, gegenwärtig Alleininhaber der Metzeier AG, München, und der durch das Schaumstoffunternehmen Correcta Werke GmbH und die Folienproduktion Wolff & Co. AG erweiterten Metzeier Gruppe in der nächsten Zeit an dem Kapital des Unternehmens beteiligen. Kaus, der die Gruppe nach dem Kriege aus eigener Kraft aufgebaut hatte, erklärte seinen Entschluß mit dem Hinweis, die Kapitaldecke werde zu kurz, nachdem der Konzern im vergangenen Jahr einen Umsatz von 723 Millionen Mark erreicht hat. Aus welchem Kreis der neue Partner kommen könne, verriet Kaus nicht. Er sei in seinen Entscheidungen noch völlig frei. Naheliegen würde das amerikanische Gummi Unternehmen Genezusammenarbeitet, oder ein Werk der Großchemie, mit | dem das Unternehmen durch die Scluumstoff- und Folienproduktion verbunden ist.

Kaus zweifelt nicht daran, daß er einen ernstzunehmenden Interessenten jederzeit finden kann. Tatsächlich ist die Metzeier AG wesentlich ertiagsstärker, als es die Bilanz ausweist. Es geht dem Unternehmen vordringlich um die Konsolidierung, nicht um den Gewinn. So sind in der Biknz die Abschreibungsmöglichkeiten bis zum letzten Pfennig ausgenutzt. Bei Investitionen und Beteiligungserwerbungen von 35 4 Millionen Mark wurden allein 23 Millionen Mark abgeschrieben. Die Rücklagen wurden um 7 5 Millionen Mark verstärkt. Auf die Gewinne der Tochtergesellschaften und Beteiligungen wurde wei;gehend verzichtet, um ihre Finanzstruktur zu stärken. Bei einer zurückhaltenderen Abschnibungspolitik und Rücklagendotierung wäre zweifellos ein erheblich höherer Gewinn als die ausgewiesenen 4 3 Millionen Mark möglich, der gerade für eine Dividende von 5 7 Prozent ausreicht.

Eurch die starke Expansion der Unternehmensgruppe, die heute rund 17 000 Mitarbeiter beschäftigt, stehen 97 Millionen Mark Eigenkapital 97 1 Millionen Mark Fremdkapital gegenüber, das einen Zinsaufwand von 11 8 Millionen Mäik erfordert. Mit einer Kapitalerhöhung um 25 Millionen auf 100 Millionen Mark, die ein neuer Partner in einem Verhältnis drei oder vier zu eins übernehmen könnte, würde nicht nur die Relation Eigen- zu Fremdmitteln entscheidend verbessert, sondern auch die Ertragskraft des Unternehmens wesentlich gestärkt.