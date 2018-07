Die Situation ist paradox: Nichts wäre der Berliner Stiftung Warentest bekömmlicher, als wenn statt der Zeitschrift DM an den Kiosken nur noch die Zeitschrift Der Test gekauft würde. Denn darin läge der Beweis, daß diese von der Bundesregierung gegründete Stiftung bürgerlichen Rechts die Existenzberechtigung nicht nur der Zuweisung von vier Millionen Mark pro Jahr aus dem Bundeshaushalt verdankt.

Gleichzeitig wäre aber für die Stiftung nichts unangenehmer, als wenn die Zeitschrift „DM“ plötzlich aus den Kiosken verschwände und man dort nur noch die Zeitschrift „Der Test“ anböte. Man möchte auf den Wettbewerb nicht verzichten.

Tatsächlich wird in den Stiftungsräumen am Lützowplatz in Berlin immer wieder interessiert geforscht, ob „in Stuttgart angedruckt“ worden sei, womit eben nicht der Druck der eigenen Zeitschrift gemeint ist, sondern der Druck des Konkurrenzblattes, von dem heute ohne Übertreibung gesagt werden kann, daß jede Ausgabe die letzte sein könnte.

Zugespitzt, doch nicht überspitzt formuliert: Solange in Stuttgart die Zeitschrift „DM“ erscheint und der Verleger Waldemar Schweitzer das Risiko trägt, wird sich die Zeitschrift „Der Test“ nach allen Anfangsschwierigkeiten am günstigsten entwickeln. Es sähe nicht gut aus für die Stiftung, falls Schweitzer wegen finanzieller Schwierigkeiten aufstecken müßte.

Genau dieser Gefahr sieht er jedoch ins Auge, freilich mit gut zur Schau getragener Gelassenheit, seit er meint, einen erfolgverheißenden Weg gefunden zu haben, sich trotz der mit Bundesmitteln subventionierten Konkurrenz und trotz einer ganzen Reihe eigener Mißgriffe weiterhin behaupten zu können. Und es ist eine putzige Pointe in der Geschichte des vergleichenden Warentests, daß sich Schweitzer die notwendige Unabhängigkeit für das Testgeschäft nicht etwa von den Verbrauchern, sondern von Unternehmern sichern lassen will.

Um diese Pointe richtig schmecken zu können, muß man auf den Ausgangspunkt der Entwicklung zurückgehen. Schweitzer, Journalist mit Herausgeberneigungen, hielt 1961 die Zeit für gekommen, den in anderen Ländern längst praktizierten vergleichenden Warentest auch in der Bundesrepublik einzuführen. Dabei war es ihm vermutlich weniger darum zu tun, den Wettbewerb vom Käufer her zu intensivieren oder dem vom Marktgeschehen verwirrten Verbraucher zu helfen. Schweitzer sah, wie er selbst erklärt, vielmehr seine eigene Chance als Verleger und Unternehmer und suchte sie zu nutzen.

Im Herbst 1961 reicherte er den Zeitschriftenmarkt daher durch ein Blatt namens „DM“ an, das sich darin gefiel, in kurzatmigem Deutsch „Namen zu nennen“ und damit sich selber einen Namen zu machen.