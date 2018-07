"Italienische Chormusik der Gegenwart"; Monteverdi-Chor, Leitung: Jürgen Jürgens; Telefunken SLT 43 095-B, 21, – DM.

Der Hamburger Monteverdi-Chor, daran ist nach dieser Schallplatte kein Zweifel mehr, gehört zu unseren besten Chören. Er beherrscht, worum sich viele nur bemühen: Intonationsreinheit bei den schwierigsten Intervallsprüngen, selbst bei schleifend zu singenden Tonfolgen und bei Glissandi (die bei ihm so, klar sind, als seien sie mit Zirkel und Kurvenlineal gezogen); einen von keinem Möchtegern-Solisten durchbrochenen homogenen Klang; selbstvertändlich rhyth- mische Genauigkeit. Vor ihm steht ein Dirigent, der, so ist zu vermuten, ein guter Pädagoge ist. Die Voraussetzungen, (italienische) Chormusik der Gegenwart wiederzugeben, sind erfüllt; das Ergebnis ist ausgezeichnet. Das Konzert – mitgeschnitten in der Hamburger Musikhalle – beginnt mit Mario Peragallos Motette "De profundis", ein gleichmäßig ohne drastische Höhepunkte fließendes, wohlklingendes Zwölftonstück. Ihm folgen die berühmten Gesänge der Gefangenschaft, die drei "Canti di prigionia" von Luigi Dallapiccola. Das verbindende literarische Thema hat seine musikalische Entsprechung in der Cantusfirmus-artig verwendeten "Dies-irae"-Sequenz aus der Totenmesse: Chöre von äußerster Expressivität, Düsternis, Schrecken, Empörung reflektierend. Beinahe fällt der Übergang schwer zu Dallapiccolas beiden ironischen Michelangelo-Vertonungen: Klagen unglücklich verheirateter Frauen und Männer. Den Schluß des Konzerts machen die lustigen "Nonsens"-Chöre Goffredo Petrassis auf fünf Limericks: eine Karikatur voll musikalischen Raffinements. – Was an dieser Platte betrübt, ist die unzulängliche technische Wiedergabe. Um aller Pianissimo-Feinheiten gewahr zu werden, muß man den Regler so weit aufdrehen, daß Plattenspieler-Nebengeräusche zu hören sind. Manfred Sack