Charles Marowitz gegen Christopher Marlowe

Der Text des letzten Experiments der experimenta 1 war der jüngste nicht mehr; er ist genau 378 Jahre alt. Das Londoner In-Stage-Theatre spielte, unter der Regie von Charles Marowitz, Christopher Marlowes „Doctor Faustus“ – ein Stück, beliebt zumindest unter Literaturhistorikern, die der Geschichte des Blankverses und den Metamorphosen des Faust-Themas nachforschen.

Marlowe und das experimentelle Theater? Das Experiment bestand in der modernen Behandlung, die ihm widerfuhr: in einigen vorsichtigen Textumstellungen, -ergänzungen und -änderungen und in dem Versuch einer Aktualisierung. Es war ein halbherziger Versuch – und sicher ein von vornherein aussichtsloser.

Diesem Marloweschen Faust steckt ein so lebhaftes Bewußtsein für einen konkreten Himmel und eine konkrete Hölle im Mark, daß er sich durch keinen Trick in einen modernen Menschen umdeuten läßt; und die Faust-Problematik läßt sich nicht dadurch für eine von heute ausgeben, daß man einmal ein paar Bilder von (errät man’s?) H-Bomben-Explosionen an die Bühnenrückwand projiziert. Weder erhellt man Marlowe, indem man ihn zu einem Propheten macht, noch leistet man den geringsten Beitrag zum Verständnis des modernen (Atom-)Wissenschaftlers, indem man zu verstehen gibt, daß seine Entdeckungen auf einen hybriden Pakt mit dem Teufel zurückzuführen sind. Die beiden Welten lassen sich in keine Kongruenz zwingen.

Durch den Stilbruch hindurch, der bis in die Kostüme hinein das Prinzip dieser Bearbeitung war, erblickt man kein neues Licht; was man sieht, ist eine einzige Stillosigkeit.

Dieter E. Zimmer