M. E., Berlin

Berlin, freue dich! Du hast Gelegenheit, Großmut zu beweisen Deinem krötigen Sohn Wolfgang Neuss. Der satirische Unruhestifter beugt das Knie vor dem grimmig geliebten Kaff, hißt die Kompromißfahne, geht zur Gegenliebe über. Hier das Interview mit dem Ex-Berlin-Streiker:

Die Gründe für Ihr Wiederauftauchen im Bereich der Postleitzahl 1000, Herr Neuss? N.: Erstens ist die allgemeine Stimmung heute stärker gegen Fitmann ( – Vietnam). Zweitens und konkret, ein Gastspiel im Kleinen Haus der „Stachelschweine“ in der Rankestraße vom 20. bis 26. Juni. Berlin hört kritischer zu, der undifferenzierte Applaus auf den Tourneen durch Westdeutschland und die Schweiz war etwas unheimlich. In Berlin biete ich die „Testamentseröffnung“, aber in strengerer Form.

Wie hat die Berliner Presse auf die Frage, ob sie Ihr Inserat veröffentlichen wolle, reagiert? N.: Mit Kettenreaktion. Auf Anruf meines Kollegen Rochow von den „Stachelschweinen“ entschloß sich zuerst der Tagesspiegel zu einem Ja. Darauf Bezet, Morgenpost, Bild, Abend: wir auch.

Herr Neuss, Sie können nach eigenem Geständnis christliches Empfinden nicht ganz ausschalten. Wie steht es mit Reue bei Ihnen? N.: Reue ist nicht möglich. Wiederanfangen ist möglich.

Wenn Ihre Mitbürger jedoch Reue verlangen? N.: Dann spiele ich sie eben.

Was werden Sie anschließend an Ihre Berlin-Wiedervereinigung unternehmen? N.: Filmen. Ich spiele den Pilenz in Grass’ „Katz und Maus“ unter Regisseur Pohland. Brandts Sohn Peter spielt den Mahlke, Gage für jeden 2000 Mark West und Spesen. Sie wissen, es geht in dem Buch um ein Ordensbewußtsein. Ich kann auf meine Erfahrungen als mehrfach dekorierter Soldat des Führers zurückgreifen.

Herr Neuss, Ihr Verhältnis zur SPD? N.: Alle sind der Meinung, ich werde wieder aufgenommen.