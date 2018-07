Es fing ganz einfach so an: ich brauchte Geld. In allen Zeitungen hatten unter fetten Lettern Berichte über die Folgen des Rauchens gestanden. Die deutsche Öffentlichkeit reagierte unterschiedlich. Erhob jetzt die Mehrheit den warnenden Zeigefinger? Oder rauchte sie ungerührt und unbeschwert weiter?

Die junge Dame, der ich begegnet war, suchte Mitarbeiter für diese Untersuchung, genauer gesagt: Interviewer, So begann ich meine Tätigkeit als Laufbursche der Wissenschaft.

Ich stand mit meinen blütenweißen Fragebogen auf einer belebten Straße, sagte mir noch einmal mein Verslein auf und sprach mein erstes Opfer an. Nach vier Minuten waren alle Kästchen im Fragebogen angekreuzt. Marktplätze, Bordsteine und Kaufhäuser wurden mein Revier.

Die meisten gaben bereitwillig Auskunft. Nur ältere Hausfrauen aus der „Mittelklasse“ liefen auffallend häufig mit stummer oder lauter Empörung im Gesicht weiter, wenn ich sie anhielt. Wer stehen blieb, überlegte lange und angestrengt und vergeblich, seit wann er seine bevorzugte Marke schon rauche, und sagte beim Weggehen lächelnd: „Vielen Dank!“

Männer nannten mit Stolz ihren hohen Tagesverbrauch an Zigaretten. Noch keine zehn von achtzig Befragten hatten sich durch „alarmierende Nachrichten“ aus Amerika beeindrucken lassen. Im Gegenteil: Viele fühlten sich nun erst recht als Mitglieder einer verschworenen Gemeinschaft der Raucher.

Meine Aufgabe war es, sachlich zu fragen. Gerade diese Objektivität aber schien die Leute zu besonderer Gesprächigkeit anzuregen. Sie erzählten und lachten, während ich ein höfliches Gesicht machte.

Jeden Tag fuhr ich in eine andere Stadt. Je weiter ich über den Rhein nach Osten vorstieß, desto mehr verloren sich rheinisches Temperament und Mitteilsamkeit. Die Bewohner des Bergischen Landes betrachteten den Eindringling mit Mißtrauen, und der kalte Wind ermunterte nicht zu Plaudereien. Aber mein Ehrgeiz war geweckt. Nicht alle blickten grimmig. „Rauchen Sie?“ fragte ich eine mittelalterliche Dame. Sie hielt für eine Sekunde im Schritt inne, lächelte ein bißchen verlegen und hauchte: „Nein, danke.“