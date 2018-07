Inhalt Seite 1 — Kartoffeln – falsch gekocht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich halte mich für eine moderne Frau. Ich interessiere mich für Politik, Kunst, Mode und sogar für den Sport. In jeder Männergesellschaft kann ich mich ruhigen Gewissens darüber unterhalten, ob das Tor beim letzten Pokalspiel aus einer klaren Abseitsstellung heraus geschossen wurde oder ob Uwe Seelers Glanzjahre bald vorbei sind, und auch Prognosen für die Fußball-Weltmeisterschaft kann ich stellen.

Unvergleichlich weniger Anerkennung brachten mir in der Vergangenheit meine Kochkünste. Der Drang zum Kochtopf zwar hatte sich bei mir schon früh entwickelt, die Ergebnisse meiner Versuche aber waren meist erschreckend. Vor allem, wenn sich Besuch angesagt hatte, verbrannte das Fleisch, mußte Topfkuchen gelöffelt werden. Meine Pfannkuchen wurden unter dem Gelächter meiner Freunde zur Geheimwaffe der Bundeswehr erklärt.

Natürlich besitze ich zahlreiche Kochbücher und viele moderne Haushaltsgeräte; aber was nützt die Theorie, wenn die Praxis sich immer mehr verfinstert. Als mein Mann auffällig oft Einladungen von Bekannten annahm, bei denen er gutes Essen erwarten konnte, war ich gewarnt. Ich meldete mich zu einem Kochkursus an.

Für eine Frau von dreißig Jahren ist es durchaus kein angenehmes Gefühl, einen „Grundkursus“ zu absolvieren. Aber viel Unbehagen wurde schon zerstreut, als mich eine reizende Lehrerin empfing. Sie war jung, im „Schwestern-Style“ gekleidet und hätte sich gut für die Reklameseite „Moderne Küche“ geeignet. Die anderen dreizehn Teilnehmerinnen waren schon da und saßen wie die Abc-Schützen vor ihren Notizbüchern, Schürzen und Bleistiften. Die jüngste war zwanzig, die Älteste etwa fünfzig.

Für „küchenerfahrene“ Hausfrauen war der Auftakt enttäuschend. Sogar ich, fühlte mich tief in meiner Ehre gekränkt, als ich gefragt wurde, wie man Kartoffeln kocht. Doch meine Antwort, daß man die Kartoffeln mit Wasser bedecken muß, war schon falsch. Ganz gleich, wieviel Kartoffeln gekocht werden sollen, so wurden wir belehrt, es genüge immer eine Tasse Wasser. Ich wußte auch nicht, daß die Wärme auf einer elektrischen Kochplatte nicht von der Mitte, sondern von der Seite herkommt, daß hoher Kuchen im Ofen immer oben und flacher Kuchen immer unten gebacken werden muß. Ich wußte so viele simple Sachen nicht.

Dann ging’s „in die Schürzen“. Das ist ein Augenblick, der für Frauen durchaus nicht gleichgültig ist. Abwägende und abschätzende Blicke auf der ganzen Linie: Ich zählte zu der Gruppe, die eine Cocktailschürze mitgebracht hatte, und erntete stumme Mißbilligung von jenen, die sich in Kittelschürzen gewickelt hatten. Im Laufe des Abends freilich schuf gemeinsame Unerfahrenheit so etwas wie Solidarität. Nur-Hausfrauen brüteten mit Chefsekretärinnen, Buchhalterinnen und Filmcutterinnen über schwierigen Rezeptpassagen. Bei der Bereitung der französischen Zwiebelsuppe wurde fürchterlich geweint, ein Rezept dagegen haben wir noch nicht gelernt.

Obwohl eine Lehrküche in der heutigen Zeit allen Luxus an Küchengeräten bietet, schwitzten wir bei schwerer „Handarbeit“ wie zu Großmutters Zeiten. Zum Beispiel: Remouladensoße. Eine halbe Stunde haben wir gerührt, obwohl die gleiche Soße nur zwei Minuten im Mixer benötigt hätte. Doch der Hinweis der Lehrerin, daß eine Köchin niemals von der „Technik in der Küche“ abhängig sein darf, war einleuchtend.