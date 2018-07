Bei der Allianz Versicherungs AG, MünchenBerlin, ist das Geschäft 1965 erneut kräftig gewachsen Die Prämieneinnahme stieg um 13 9 (10 9) Prozent. Aber mit der Zahl der versicherten Risiken nahmen auch die abzuwickelnden Schadensfälle zu. Immerhin wuchs der versicherungstechnische Gewinn noch auf 30 6 (29 2) Millionen Mark, aber gemessen an der höheren Prämieneinnahme ist die Gewinnquote auf 3 1 (3 3) Prozent zurückgegangen. Mit anderen "Worten: Auch bei der Allianz schrumpfen die Gewinnmargen, was jedoch durch die Mengenkonjunktur überdeckt wird. Eine Erscheinung, die in nahezu allen Bilanzen deutscher Unternehmen zu beobachten ist.

Wenn auf der Bilanzpressekonferenz der Allianz die Vorstandsmitglieder besorgte Mienen zur Schau trugen, dann galten sie offensichtlich weniger dem abgelaufenen Geschäftsjahr als vielmehr dem in den letzten Monaten besonders kräftigen Trend steigender Schadensaufwendungen. Geklagt wird insbesondere über das Geschäft in derKraftfahrt Haftpflichtversicherung und der Industrie Feuerversicherung. Die Allianz bedauert, daß die Prämien im Großstadtbereich bei der letzten Tariferhöhung noch nicht nach dem tatsächlichen Schadensbedarf festgesetzt worden sind. Und wenn dann noch auf die steigenden Aufwendungen für Reparaturen an Kraftfahrzeugen hingewiesen wird, dann kann dies nur als psychologische Vorbereitung für eine beabsichtigte Anhebung der Prämien in der Kfz Versicherung verstanden werden.

Die Feuerversicherung litt darunter, daß die Industrieversicherung infolge Großschäden wieder einen Verlust brachte. Das Geschäft ist hier immer noch notleidend, obwohl das genehmigte Feuerversicherungs Kartell höhere Prämien gebracht hat. Unter diesen Umständen wird man auf die zweite Sanierungsstufe nicht verzichten, sie wird noch in diesem Jahr in Kraft treten. Das bedeutet erneut höhere Prämien für die Industrie.

Ausländische Versicherungen haben in den vergangenen Monaten die Konditionen der deutschen Versicherer unterboten — sind aber nicht immer gut damit gefahren. So muß der Brand35 Millionen Mark zur Hälfte von einer amerikanischen Versicherung getragen werden, die in das Geschäft mit einer niedrigeren Prämie gekommen war, als sie die deutschen Versicherungen einräumen wollten.

Aufmerksam verfolgt die Allianz die Bestrebungen, das Versicherungsgeschäft unkonventionell zu betreiben, das heißt Lebensversicherungen an der Tankstelle oder Kfz Versicherungen per Versandkatalog anzubieten. Was der Allianz auf diesem Wege bisher verloren gegangen ist, nennt sie bedeutungslos. Abgewandert seien vor allem Großstadtrisiken, "mit denen niemand gerade glücklich werden wird". Im übrigen hat die Allianz festgestellt, daß auch in den USA die sogenannten modernen Vertriebsformen im Grunde nur Randerscheinungen geblieben sind.