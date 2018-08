Von Ferdinand Ranft

Jedermann ist herzlich eingeladen. Wir nehmen alles mit. Sogar die Bibel! So steht es im diesjährigen Fahrtenheft des CVJM-Reisedienstes. Er ist einer der zahlreichen christlichen Organisationen, die für junge Leute Ferienreisen veranstalten. Da gibt es auf evangelischer Seite außerdem noch die zwanzig Landesjugendpfarrämter in der Bundesrepublik. Sie veranstalten eigene Fahrten, geben aber auch Auskunft über die Programme der ihnen angeschlossenen Jugendorganisationen. Das sind: die Schülerbibelkreise, die Jugendbünde für entschiedenes Christentum, die evangelischen Pfadfinder und einige freikirchliche Jugendwerke. „Mach mehr aus Deinem Urlaub“ ist das Motto, unter dem die 23 katholischen Jugendferienwerke junge Leute zu ihren Reisen einladen. Sie haben sich in einer Bundesarbeitsgemeinschaft, die ihren Sitz in Düsseldorf hat, zusammengeschlossen. 45 bunte Prospekte lagen uns vor; das Angebot all dieser konfessionellen Organisationen umfaßt ein paar hundert Ferienreisen.

Einen Vorteil haben die konfessionellen Jugendgruppen zudem: Sie verfügen im allgemeinen über erfahrene Reiseleiter. Viele Jugendreiseorganisationen müssen sie sich erst über Zeitungsannoncen jedes Jahr neu besorgen. Und noch etwas: In diesen Gruppen kennen sich die meisten Teilnehmer bereits. Man kommt aus dem gleichen Ort, aus einem Betrieb; man trifft nicht nur zu einer unverbindlichen. Urlaubsgesellschaft zusammen, die nach den Ferien wieder in alle Himmelsrichtungen auseinanderfällt. Wer die Urlaubsgewohnheiten junger Leute kennt, weiß, daß sich gerade diese Tatsache auf ihr Verhalten im Urlaub günstig auswirken wird.

Im Ferienprogramm des Landesjugendpfarramtes von Hessen und Nassau findet sich beispielsweise ein vierzehntägiger Hobby-Urlaub mit Graphik, Theater, Tanz und Musik in Sachsenheim bei Verden an der Aller für 180 Mark. Von der gleichen Stelle werden Schülerinnen ab 16 Jahren zu einer dreiwöchigen Schwedenreise nach Vänersborg für 325 Mark eingeladen. Rettungsschwimmen kann man in zehn Tagen im Juli in Otzberg im Odenwald für 80 Mark erlernen, 325 Mark kostet eine vierzehntägige Segelfreizeit in Holland.

Freizeiten für Körperbehinderte finden im September in Steingaden in Oberbayern und in Alexandersbad im Fichtelgebirge statt. Eine Beteiligung an den Kosten wird hier nach eigenem Ermessen erbeten. Junge Leute über 18 Jahre werden noch als Helfer für diese Freizeiten gesucht. Junge Männer, die schon Erfahrung im Bergsteigen haben, können an zwei Bergsteigerlagern des CVJM-Reisedienstes in der Nähe von St. Moritz und auf einer Hütte des Sustenpasses teilnehmen, Unkostenbeitrag 100 Mark, die Fahrtkosten tragen die Teilnehmer selbst.

Im gleichen Programm findet sich auf Grund „des außerordentlich guten Echos“ wieder eine Schcttland-Wanderung. Sie beginnt mit der Bahireise Köln-London, ein Tag ist für die Besichtigung der englischen Hauptstadt vorgesehen, dann bringt wiederum die Eisenbahn die Gruppe nach Glasgow. Von dort aus Wanderung (teilweise auch Fahrten mit Bus und Boot) über Balloch, Loch Lomond, Balquhidder, Garth nach Edinburgh. Die dreiwöchige Fahrt kostet 405 Mark. Besonderheiten des CVJM-Programms sind eine Lapplandreise (drei Wochen 439 Mark) und eine „Expedition zu den ägyptischen Wüstenklostern“. In Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und dem Kolpingwerk finden seit Mai bis August Arbeitseinsätze auf dem Soldatenfriedhof am Futapaß/Apennin statt.

Einen großen Raum nehmen Fahrten nach Frankreich ein. So veranstaltet das Ferienwerk Speyer ein Seminar in Chartres für 18jährige, bei dem die jungen Leute in Gesprächen, Diskussionen und Besichtigungen die französische Jugendarbeit kennenlernen wollen. Andere deutsch-französische Treffen finden auf der Insel Korsika, in Sanary-sur-Mer in Südfrankreich, in Barèges in den Pyrenäen und in Toulon statt.

Für viele mag es jedenfalls überraschend sein: Jedes Jahr – so auch 1966 – verbringen Zehntausende von Jungen und Mädchen ihre Ferien mit christlichen Reisegruppen.