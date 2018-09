Inhalt Seite 1 — Richter klagen vor Gericht Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. Z., Frankfurt/Main

In ihrem Kampf um eine angemessene Besoldung können Hessens Richter erste Erfolge verbuchen: Im Wege der einstweiligen Anordnung wurde der Landesregierung aufgegeben, an zwei Frankfurter Amtsrichter monatlich den Differenzbetrag zwischen der Besoldungsgruppe A 13b und der Gruppe A 16 zu zahlen. Das ist ein Betrag zwischen 300 und 400 Mark. Die beiden Juristen gehören zu jener Gruppe von etwa 35 Frankfurter Amtsrichtern, die Anfang des Jahres beim Oberlandesgerichtspräsidenten einen Anspruch auf Schadensersatz wegen Fürsorgepflichtverletzung geltend gemacht hatten. Nachdem ein Vierteljahr lang nichts geschehen war, beantragten die beiden – gleichsam als Stoßtrupp – beim Verwaltungsgericht Frankfurt eine einstweilige Anordnung gegen das Land Hessen.

Nun gibt es zwischen Landesregierung und Richterschaft keine Meinungsverschiedenheiten darüber, daß für die Besoldung der Dritten Gewalt etwas getan werden muß. Schuld an allem Ärger, so sagt die Regierung in Wiesbaden, ist Paragraph 53 des Bundesbesoldungsgesetzes, nach dem Landgerichtsräte oder vergleichbare Positionen einem Regierungsrat gleichzusetzen seien. Das Frankfurter Verwaltungsgericht jedoch bezeichnet diese Bestimmung als verfassungswidrig und meint, auch die Landesregierung müsse das wissen; sie müsse deshalb den Paragraphen 53 einfach ignorieren und den Richtern eine Besoldung zukommen lassen, die dem Verfassungsauftrag der rechtsprechenden Gewalt entspricht.

So macht die Entscheidung deutlich, wie auf allen Seiten in sehr merkwürdigen Schlachtordnungen gekämpft wird: Die Landesregierung besoldet die Amtsgerichtsräte wie Regierungsräte, lehnt es jedoch ab, sie an den Wohltaten der Dienstpostenbewertung teilnehmen zu lassen, mit der Begründung, diese sei auf die Tätigkeit der Beamten zugeschnitten. Die Richter betonen dagegen, sie seien nicht Beamte und fordern deshalb eine Sonderstellung.

Das Frankfurter Verwaltungsgericht sagt jetzt dazu: Die besoldungsmäßige Gleichstellung mit den Beamten der untersten Kategorie des höheren Dienstes stehe in einem so krassen Mißverhältnis zum Verfassungsrang der Amtsrichter als Träger der rechtsprechenden Gewalt, daß sie nicht als Ausdruck einer verfassungsrechtlich vertretbaren Rechtsüberzeugung angesehen werden könne.

Soweit sich die Begründung der einstweiligen Anordnung in diesen Bahnen bewegt, überwiegt der Eindruck ernster Sorge um den Rechtsstaat. Dazu kommen dann allerdings Passagen, die den Verdacht aufkommen lassen, das Verwaltungsgericht sei der Meinung, die Garantie des Rechtsstaates sei vor allem auch eine Frage des Geldes; der Richter sei in seiner inneren Unabhängigkeit beeinträchtigt, wenn er nicht besser bezahlt werde. Eine Beeinträchtigung im dienstlichen Bereich sehen die Verwaltungsrichter darin, daß man infolge völlig unzulänglicher Bezahlung in erhöhtem Maße der Gefahr von Fehlentscheidungen und damit der öffentlichen Kritik ausgesetzt sei. In einer pluralistischen Gesellschaft könnten die Aufgaben der Rechtsprechung mit Gesetzeskenntnis allein nicht gelöst werden. Ihre Bewältigung erfordere vielmehr eine lebendige Anschauung der gesellschaftlichen Probleme und ganz allgemein eine erhebliche Weite des geistigen Horizonts. „Im Rahmen einer wirtschaftlichen ‚Kümmerexistenz‘ könne aber eine solche Weite des Horizonts und eine solche lebendige Anschauung der gesellschaftlichen Wirklichkeit schwerlich in ausreichendem Maße erlangt werden.“

Im engen Kreis verenge sich der Sinn. Durch die fortgesetzte Unterbezahlung werde nicht nur die wirtschaftliche, sondern vor allem auch die geistige Bewegungsfreiheit des Antragstellers in einer Weise eingeschränkt, die die sachgerechte Ausübung der richterlichen Tätigkeit zwar nicht unmöglich mache, sie aber auf das Alleräußerste erschwere.