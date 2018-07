Die Saison sowjetischer „Tauwetter“-Anthologien ist vorbei. Was vor Jahren diese Anthologien für sich buchen durften, nämlich über unbekannte Schriftsteller informiert zu haben, das sollte nun der in vieler Hinsicht gerechtere Typ der Einzelausgabe vertiefen.

Alexander Solshenizyn stand mit seinem ersten Kuizroman „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“, einer minuziös deskriptiven Aufsässigkeit über das Leben im Straflager, schon durch seinen Erfolg über den Anthologien. Außerdem war „Iwan Denissowitsch“ zu lang, um noch mit Autoren zusammengebracht zu werden, die Solshenizyn selber vielleicht verachtet.

Eine zweite, um einiges kürzere Erzählung indessen, „Matrjonas Hof“, liegt in einer Sammlung des Titels „Nach dem Tauwetter“ seit zwei Jahren vor. Wenn der Frankfurter Possev-Verlag diese Novelle nun, in etwas gelungenerer Übersetzung, zum zweitenmal herausgibt –

Alexander Solshenizyn: „... den Oka-Fluß entlang“, fünfzehn Kurzgeschichten, aus dem Russischen von M. v. Holbeck, und eine Erzählung, aus dem Russischen von O. Enröt; Possev Verlag, Frankfurt; 79 S., 5,80 DM

– muß man sich fragen, ob diese verlegerische Initiative auch wirklich sinnvoll ist. Es ist schließlich noch kein Qualitätsausweis für einen Schriftsteller, wenn eine seiner Erzählungen von orthodoxe Kritikern heftig attackiert worden ist, zumal diese Reaktion durchaus zu erwarten stand, dem mit sozialistischer Moral und Nutzanwendung hat jene Novelle nichts zu tun; sie enthält eher eine Spur christlich-humanistischer Moral, melodramatisch dargeboten in gorkijähnlichem Milieu,

Solshenizyn entwirft – um die einzig hoffnungsvolle Gestalt, eine alte Frau, die zur Arbeit im Kolchos offiziell nicht mehr nütze ist, die aber natürlich dazu herangezogen wird, wenn Not am Kollektiv ist – das einigermaßen trostlose Bild vom russischen Hinterwald. Unter steten Anspielungen auf eine im Straflager Stalins verbrachte Zeit und mit einigen zeitkritischen Seitenhieben endet der Ich-Erzähler die Geschichte mit dem Tod der Alten; auch im Detail hält diese Erzählung einem Vergleich mit dem „Iwan Denissowitsch“ keineswegs stand.

Schade. Man wäre geneigt, über diese Erzählung Schweigen zu breiten, wenn nicht eben sie diese Possev-Publikation überhaupt trüge. Denn die beigebundenen Kurzgeschichten, bisher (und auch in der UdSSR) unveröffentlichte Skizzen, sind nur wehmutsvolle Reverenzen an die reine und unverdorbene Mutter Natur, an Mutter Leben und manchmal zur banalen Fabel destillierte Naturbeobachtungen. Die lyrisch-intime Tendenz erinnert an Turgenjews „Gedichte in Prosa“ oder auch an M. Prischwins Notizen von Taiga-Expeditionen und Waldwanderungen. Hier steht nun am Ende einer ganz anspruchslosen Landschaftsbeschreibung ein so bedeutsamer Satz wie: „Ein einsamer See. Ein See, der mir lieb ist. Heimat...“ Eine Betrachtung über den Tod enthält als Pointe: „Wir – wir werden niemals sterben! (Und nun gesperrt) Dies ist der Höhepunkt der Philosophie des zwanzigsten Jahrhunderts.“

Ich meine, man hätte Solshenizyn einen größeren Gefallen getan, dieses Bändchen in der Schublade zu lassen. Es wäre – einem guten Autor wie Solshenizyn gegenüber – gerechter gewesen. Peter Urban