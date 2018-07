Die Hauptflugstrecken der Welt sind überbesetzt, und die Gefahr, daß Flugzeuge in der Luft zusammenstoßen, wird immer größer. Alle Versuche, ein automatisches Kollisions-Warnsystem nach dem Radarprinzip zu schaffen, sind fehlgeschlagen. Jetzt haben die amerikanischen McDonnell-Flugzeugwerke in St. Louis bekanntgegeben, daß es ihnen gelungen ist, ein einsatzfähiges Warngerät zu entwickeln und daß bereits 30 Exemplare davon fertiggestellt wurden. Das vorläufig nur werksintern benutzte System hat lebhaftes Interesse bei der US-Luftfahrtbehörde und den Luftlinien gefunden.

Das McDonnell-System arbeitet nicht mit Radar, sondern die Warngeräte aller damit ausgerüsteten Flugzeuge geben einander nach einem genau ausgetüftelten Zeitintervallplan ihre Position bekannt. Befinden sich zwei Flugzeuge auf Kursen, die innerhalb von 60 Sekunden zur Katastrophe führen müssen, so erhält jeder Pilot über den eingebauten Elektronenrechner ein Signal zum Ausweichen. Die Firma McDonnell baut die Geräte für die Zeit der Erprobungsflüge in ihre Überschalljäger F-4 „Phantom“ ein, um das Unfallrisiko im Werkflugverkehr herabzudrücken.

In seiner jetzigen Form ist das Kollisions-Warngerät auf die Verwendung in Militärflugzeugen mit doppelter Schallgeschwindigkeit berechnet. Es wiegt etwa 30 kg und wird an einem Tragflächenende montiert. Sollte die Zivilluftfahrt sich zu seiner Einführung entschließen, dann braucht es wegen der geringeren Anforderungen nur noch 15 kg zu wiegen. In Serie produziert wird es an die 100 000 Mark kosten – ein angemessener Preis für die Sicherheit einer vierstrahligen Düsenverkehrsmaschine, die 27 Millionen wert ist.

Angesichts seiner komplizierten Aufgabe funktioniert das neue Warngerät einfach und sicher. Alle damit ausgerüsteten Flugzeuge stehen auf der gemeinsamen Frequenz von 1545 Megahertz in Verbindung. Innerhalb der ständig wiederholten zwei-Sekunden-Sende- und Empfangszyklen sendet jedesmal Flugzeug Nr. 1 während der ersten zwei Millisekunden, Flugzeug Nr. 2 während der zweiten zwei Millisekunden und so fort. Während der jeweils übrigbleibenden 1998 Millisekunden lauscht jedes Gerät den Sendeimpulsen der anderen. Auf diese Weise ist in dem Zwei-Sekunden-Zyklus Platz für maximal 999 Flugzeuge. Den tausendsten Platz bekommt die Bodenstation mit ihrer Zentraluhr, die durch Steuerimpulse dafür sorgt, daß alle Geräte die ihnen zugewiesenen Zeiträume für Sendung und Empfang einhalten und sich nicht gegenseitig stören.

Innerhalb seiner zwei Millisekunden Sendezeit teilt jedes Flugzeug durch verschieden lange Signale automatisch seine Platznummer im Zyklus und seine barometrische Höhe mit. Da die gesendeten Impulse im Zwei-Sekunden-Rhythmus immer im genau gleichen Zeitpunkt beginnen, kann das Warngerät eines der übrigen lauschenden Flugzeuge durch Zeitvergleich mit seiner eingebauten Quarzuhr feststellen, wie lange der Impuls zu ihm unterwegs war. Daraus ergibt sich der Abstand beider Maschinen voneinander und aus der gemessenen Doppler-Frequenzverschiebung ihre relative Geschwindigkeit zueinander.

Kommt der Elektronenrechner in einem oder in beiden Geräten zu dem Resultat, daß die festgestellten Werte, nämlich Höhe, Abstand und Annäherungsgeschwindigkeit der beiden Maschinen, einen Zusammenstoß innerhalb von 60 Sekunden erwarten lassen, so erhält einer der Piloten – oder auch beide – die Anweisung, senkrecht auszuweichen. Das Anzeigegerät gibt an, ob der Pilot das Flugzeug hochziehen, hinunterdrücken oder ein Steigmanöver abbrechen soll. Ein solches vertikales Ausweichmanöver nämlich ist viel leichter auszuführen als ein horizontales.

Für den Fall, daß ihr Warnsystem im internationalen Flugverkehr eingeführt werden soll, haben die Ingenieure von McDonnell schon vorgesorgt. Statt der jetzt noch erforderlichen Bodenstation werden sie ein Flugzeug mit der Zentraluhr ausrüsten, welche die Quarzuhren aller Warngeräte im Gleichtakt hält. H. B.