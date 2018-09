Die Kölner Ford-Werke AG hat im vergangenen Jahr einen kräftigen Sprung nach vorn getan. Mit einem Produktionsrekord von 505 823 Fahrzeugen ist der Ford-Anteil an der westdeutschen Automobilproduktion auf 16,1 nach 13,3 Prozent gestiegen. Auch in der Rangliste der europäischen Produzenten hat sich Ford im vergangenen Jahre auf den 7. Platz vorgeschoben; zu Beginn dieses Jahrzehnts belegten die Kölner Ford-Werke noch den 11. Platz in Europa. Von den Neuzulassungen im Bundesgebiet entfielen 1965 in der Sparte Personen- und Kombiwagen 18,5 (15) Prozent. Besondere Erfolge sind dabei vor allem in der Mittelwagenklasse erzielt worden, die allein eine Umsatzsteigerung von 76 Prozent erreichte.

Jeder zweite 6-Zylinder-Wagen in der Bundesrepublik ist heute ein Ford-Taunus, heißt es stolz in der Kölner Verwaltung. Ein Rückgang war indessen bei leichten Nutzfahrzeugen festzustellen, deren Anteil 1965 auf 12,5 nach 15,3 Prozent gefallen war. Aber der Vorstand der Ford-Werke sieht auch hier bereits den Sprung nach vorn verwirklicht, er wird sich erst 1966 niederschlagen. Das neue Transit-Programm, das erst im Dezember auf den Markt gekommen ist, habe eine außerordentlich gute Resonanz gefunden, der inzwischen erreichte Marktanteil wurde auf über 22 Prozent beziffert.

Die rasanten Markterfolge der deutschen Ford-Gesellschaft hinterließen ihre goldenen Spuren im Abschluß des Unternehmens. Die Zuwachsrate des Umsatzes von 38 Prozent – Ford hat 1965 erstmals die 3-Milliarden-Grenze überschritten – gingen noch über den Produktionsrekord hinaus; der höhere Anteil der 17- und 20-M-Typen schlug sich hier nieder. Der Jahresüberschuß von 141,5 Millionen betrug mehr als das Dreifache des Vorjahres. Nach Zuweisung eines Betrages von 58 Millionen in die Freie Rücklage verbleibt ein zur Ausschüttung vorgesehener Betrag von 84 Millionen Mark, das entspricht einer Dividende auf das Grundkapital (120 Millionen) von nicht weniger als 70 Prozent.

Zum laufenden Geschäftsjahr betonte der Vorstandsvorsitzer Robert G. Layton in der Pressekonferenz, man dürfe nicht erwarten, daß die Entwicklung sich so fortsetzen lasse, wie sie 1965 gewesen sei. Aber insgesamt ist die Ford-Verwaltung offenbar auch mit dem Jahr 1966 nicht unzufrieden; die Marktanteile konnten bisher gehalten werden. Aber das Unternehmen richtet sich auf weitere Expansion ein. Eine runde Milliarde will Ford in den nächsten drei Jahren verbauen, nachdem im vergangenen Jahre 386 Millionen Mark aufgewendet worden waren. In Saarlouis und in Düren werden neben den Kölner Werken und der Produktionsstätte in Gent/Belgien weitere Ford-Betriebe errichtet werden. nmn