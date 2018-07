Inhalt Seite 1 — Vasarelys Apologeten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von René Drommert

Einer der Leser, die auf meinen Artikel über Victor Vasarely („Kunst ist das nicht“, DIE ZEIT Nr. 19/1966) Briefe schrieben, ging radikal vor. Er behauptete, die Frage, ob Vasarelys Arbeiten Kunst seien, sei unsinnig. „Denn wenn es keine eindeutige Definition für das Phänomen Kunst gibt (und nach Auffassung des Briefschreibers gibt es keine), dann kann eine solche Frage überhaupt nicht gestellt werden – ganz abgesehen von der Beantwortung.“

Ich meine dagegen: Hätte die Auseinandersetzung mit Kunst die Eindeutigkeit und Allgemeinverbindlichkeit der Definition zur Voraussetzung, so hätte es nie lebendige Kunsttheorie, Kunstgeschichte, Kunstwissenschaft, Kunstkritik gegeben.

Wäre es mangels Definition wirklich unsinnig, die Frage zu stellen, ob Vasarelys Arbeiten Kunst seien, so wäre es genauso sinnlos, gegen eine einmal geäußerte Auffassung von Kunst oder Unkunst Sturm zu laufen: Auch der Sturm müßte ja durch Definition legitimiert werden.

In einer ernsthaften Kunstdiskussion sollte es als unzulässig gelten zu äußern: „Ich kann zwar selber nicht sagen, was Kunst ist. Aber du bist völlig im Unrecht.“ Wer sich in eine Auseinandersetzung einläßt, muß sich befleißigen, die Begriffe, die er gebraucht, möglichst genau zu bestimmen. Es hat den Anschein, als legten es viele Menschen heute systematisch darauf an, andere die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen. Sie beobachten, wie Kritiker Definitionen vornehmen oder doch wenigstens nach Kriterien suchen. Sie sind dann zwar dagegen, aber einen Gegenvorschlag machen sie nicht.

Die Überzeugung, daß das Definieren von Begriffen wie Kunst in einer zeitbedingten und notwendigen Krise steckt, darf nicht zu einer totalen Lethargie und Resignation führen. Ich habe mich in meinem Artikel über Vasarely bemüht, wenigstens ein äußerstes Kriterium zu benennen: die Unbeschreibbarkeit der Kunstwerke. Dieser Versuch ist offenbar vielfach mißverstanden worden. Es hat sich zum Beispiel ein Nachrichtentechniker zu Worte gemeldet, der plausibel darlegte, man könne jedes Werk, ob Kunst oder Unkunst, punktweise abtasten und übertragen – also auch „durchtelephonieren“. Zum Beispiel im Farbfernsehen. Also gebe es zwischen den Bildern, denen ich nicht den Rang eines Kunstwerkes zusprechen möchte, und nicht angezweifelten Kunstwerken keinen prinzipiellen Unterschied. Das Merkmal sei quantitativ, nicht qualitativ.

Natürlich hat der Schreiber recht. Aber ebenso wenig ist, meine ich, zu bestreiten, daß hier Quantität in Qualität umschlägt. Es schien mir keines, ausdrücklichen Hinweises zu bedürfen, daß komplizierte und auf technische Hilfsmittel gestützte Verfahren (wie etwa auch Rasterdruck) dabei nicht gemeint waren.