Die rund 22 000 Aktionäre der Demag AG, Duisburg, erhalten für 1965 zum vierten Male die unveränderte Dividende von 14 Prozent. Vorstandsvorsitzer Heinrich Müller bezeichnete das erwirtschaftete Ergebnis als „voll befriedigend“. Aber das gilt offensichtlich nur für die Entwicklung bei der Demag selbst; der Gesamtkonzern hatte indessen auch einige lahme Pferde im Rennen.

Tatsächlich mußte die Muttergesellschaft von ihren Organtöchtern Verluste in Höhe von 13,55 Millionen (0,96) Mark übernehmen. Sie wurden zwar von den Ergebnissen der besseren Tochtergesellschaften mehr als wettgemacht – an die Konzernkasse sind Organgewinne in Höhe von 16,99 (14,40) und Beteiligungserträge von 2,76 (2,40) Millionen Mark abgeführt worden –, aber der Saldo ist damit doch auf 6,20 (15,84) Millionen Mark zusammengeschmolzen. Hier liegt der Grund für den erheblich geringeren Ertragsteueraufwand und den Verzicht auf eine weitere Stärkung der freien Rücklagen.

Die Aufrechterhaltung der Dividende ist damit zweifellos eine Reverenz an die Aktionäre. Allerdings darf gerade deswegen davon ausgegangen werden, daß die Duisburger Konzernverwaltung nicht mit einer Wiederholung der hohen Verluste im Organbereich rechnet. Hauptverlustquellen waren die Kampnagel AG, Hamburg, die Demag-Baggerfabrik GmbH, Düsseldorf-Benrath und die Conz-Elektrizitäts-GmbH, Hamburg. Gezielte Maßnahmen zur Programmbereinigung und Rationalisierung lassen schon im laufenden Jahr bessere Ergebnisse erwarten, hieß es in Duisburg.

Auch die Zeichen in dem Duisburger Unternehmen selbst stehen im laufenden Geschäftsjahr auf Expansion. Dazu berechtigen schon die Auftragseingänge des Jahres 1965, die sich „in schwungvoller Aufwärtsbewegung der meisten Erzeugnissparten“ um 31 Prozent erhöht und erstmals wieder den hohen Stand des Jahres 1960 erreicht haben. Die Demag liegt damit ganz erheblich über dem Durchschnitt der Branche. Das gilt erst recht für das Exportvolumen, das durch die Hereinnahme größerer Überseeaufträge bis zum Ende des Berichtsjahres auf 56 (46) Prozent des vorhandenen Auftragspolsters überdurchschnittlich angewachsen ist. Ungeachtet dessen betont die Verwaltung der Demag nochmals nachdrücklich, daß insbesondere in dem „erfreulich belebten“ Großanlagengeschäft der Konkurrenzkampf um die interessanten Objekte unverändert hart geführt wird. nmn