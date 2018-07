Zusammen mit seinem ältesten Sohn war er eingeladen worden, an einem über Tage gehenden Vergnügungsfest teilzunehmen; man wollte ihn in dieser anderen, prunkvolleren und lustigeren Umgebung ein wenig aufheitern. Da er sonst fast nie von zu Hause wegkam, wurde dieses (im Grunde politische) Ziel auch wirklich erreicht.

Zu Hause lebte er recht bescheiden. Zwar bewohnte auch er mit seiner Familie ein Schloß; aber die meisten Räume waren der Verwaltung überlassen. Genaugenommen hatte die Familie nicht einmal ein Eßzimmer; der Raum, in dem sie aßen, diente zwischen den Mahlzeiten als Audienzsaal. Auch am Essen wurde übrigens gespart. Sein Lieblingsgericht zum Beispiel waren Hammelrippen mit Kohl.

Nur auf einem Gebiet galt er als verschwenderisch, dem der Hygiene. Sein Bedürfnis nach körperlicher Sauberkeit schien allen maßlos übertrieben, ja geradezu krankhaft: täglich zog er ein reines Hemd an, während es gewöhnlich für ungemein anspruchsvoll galt, das Hemd wöchentlich einmal zu wechseln. Und spottend erzählte man hinter seinem Rücken, er wasche sich so oft wie ein Muselmann.

Er wollte, daß auch seine Kinder zur Reinlichkeit erzogen würden. In einer Instruktion zur Erziehung seines Ältesten schrieb er dem Erzieher:

„Im Aus- und Anziehen müssen sie Ihn gewöhnen, daß Er hurtig aus und in die Kleider kommt, soviel als menschenmöglich ist. Sie sollen auch dahin sehen, daß Er sich selbst aus- und anziehen lerne und daß Er proper und reinlich werde, und nicht so schmutzig sei.“

Inzwischen war der Sohn nun fast erwachsen und nahm (es war Karnevalszeit) an den Vergnügungen mehr Anteil, als dem Vater lieb war. Was in jener Gesellschaft, zu der sie eingeladen waren, beide entzückte, waren ja nicht allein so derbe Späße wie der mit dem Pokal des Gastgebers, der, bis zur Neige geleert, einen donnernden Schuß abgab. Es war die ganze heitere, unbeschwerte Atmosphäre, die sie sogar am Tanzen teilnehmen ließ. Dem Vater platzte dabei der Uniformrock; und Diener mußten in aller Eile Decken herbeibringen, um den zwei Zentner schweren Mann, dessen Leibesumfang auf anderthalb Meter zuging, so lange einzuhüllen, bis ein anderer Rock zur Stelle war und weitergetanzt werden konnte.

Etwas aber störte ihn, der im Grunde ein biederer, wenn auch tyrannischer Hausvater war, an dieser Gesellschaft. Das waren die „Liebesversuchungen“. Prägend auf diesem Feld, um nicht zu sagen Vorbild, war der Gastgeber selber, von dessen sexueller Tüchtigkeit weithin die Rede war. Es heißt, er habe 354 illegitime Kinder gehabt. Der Gast war an solche Ausmaße bei weitem nicht gewöhnt, und einigermaßen froh erklärte er nach jenem Ausflug: