FÜR Sammler, Kenner, Liebhaber der Zeichnung, die keine Anleitung zum Betrachten von Zeichnungen benötigen, die vielmehr Anschauungsmaterial suchen –

Claus Zoege von Manteuffel: „Deutsche Zeichnungen vom 15. bis zum 19. Jahrhundert“; Hoff mann und Campe Verlag, Hamburg; 144 S. mit 100 Abb., 34,– DM.

ES ENTHÄLT den Extrakt aus fünf Jahrhunderten deutscher Zeichenkunst, in gescheiter Auswahl und abwechslungsreicher Dosierung von bekannten, aber unverzichtbaren Meisterwerken (Dürer, Altdorfer, Cranach bis hin zu Leibl, Menzel und Marées) und Zeichnungen, die man selten sieht, die persönlichen Geschmack und Kennerschaft verraten, Blätter von Urs Graf, Georg Strauch, Mathias Scheits und Rottenhammer. Ein knapper Einführungstext stellt die Zeichnungen in den geschichtlichen Zusammenhang. Außerdem findet man Kurzbiographien der Künstler, Literaturhinweise und ein gut informierendes „Lexikon der Fachausdrücke“.

ES GEFÄLLT, es muß jedem gefallen, der für die Schönheit der Zeichnung ein Organ hat und soweit mit den Originalen vertraut ist, daß er die Reproduktionen mit ihnen vergleichen kann. Speziell die vielen farbigen Wiedergaben liegen weit über dem heutigen Standard. Der Band beschränkt sich nicht auf Feder und Blei und das reine Schwarzweiß, er bringt auch Zeichnungen mit weißen und rötlichen Höhungen auf farbigen Grundierungen, Blätter in Sepia und farbigen Kreiden, gelegentlich sogar, etwa bei Dürer und Menzel, Aquarelle. Der Autor betont in der Einleitung – ohne nationale Überheblichkeit – den einzigartigen Rang, den die Zeichnung gerade in Deutschland erreicht. Der Band gefällt aber vor allem als verheißungsvoller Auftakt für das Gesamtunternehmen, für die erste komplette „Bibliothek der Meisterzeichnungen“ aller Epochen und Nationen. Sie soll bis Ende 1967 in zwölf Bänden mit zwölfmal hundert Zeichnungen vorliegen. Außer den Deutschen Zeichnungen sind bisher zwei Bände erschienen: „Spanische Zeichnungen“ vom 10. bis zum 19. Jahrhundert mit weitgehend unbekanntem Material, das der spanische Kunsthistoriker F. J. Sanchez Canton ausgesucht und erläutert hat, und „Moderne Zeichnungen“ von 1900 bis 1940, eingeleitet von Claus Zoege von Manteuffel, der die ganze Reihe herausgibt, eine Gemeinschaftsproduktion von Hoffmann und Campe und dem Verlag Shorewood Publishers Inc., New York. Wer alle zwölf Bände bestellt, bezahlt für jeden Band 28 statt 34 Mark.

Gottfried Sello