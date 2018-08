Inhalt Seite 1 — Andrang in Pistyan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kapitalisten profitieren vom Sozialismus

Das größte Problem der Tschechoslowakei und der Ostblockstaaten überhaupt, touristisch gesehen, ist es, Ausländer, vornehmlich die aus Westeuropa und Nordamerika, davon zu überzeugen, daß es sich um ein normales Land handelt mit gleichen Ferienannehmlichkeiten, wie sie sie von zu Hause her gewöhnt sind.

Karlsbad – lange nur für die Teilnehmer des alle zwei Jahre stattfindenden Filmfestivals aus dem Westen erreichbar –, Pistyan in der Slowakei, Marienbad, Franzensbad, Joachimsthal, Gräfenberg (Jeseník) und Teplitz-Schönau, diese berühmten Kur- und Badeorte der Tschechoslowakei werden immer häufiger von Westdeutschen besucht.

Genaue Zahlen darüber sind indes nur schwer zu erhalten. Von Karlsbad ist bekannt, daß 68 000 seiner 210 000 Kurgäste des Jahres 1965 Ausländer waren, nach amtlicher Statistik 12,4 Prozent mehr als im Jahr davor.

Pistyan und Trentschin-Teplitz leiden am empfindlichsten unter der überall unzureichenden Bettenkapazität, obwohl in Pistyan in der Saison das Sanatorium „Thermia Palace“ (160 Zimmer) und seine Dependencen „Villa Anna“ (30 Betten) und „Villa Riviera“ (40 Betten) ausschließlich den ausländischen Gästen vorbehalten ist und in Trentschin-Teplitz im Mai das neue Kurhaus „Pax“ (250 Betten) eröffnet wird.

Die tschechischen Bäder werben heute im „kapitalistischen“ Ausland nicht nur mit ihrem früheren Weltruf, sondern vor allem ihren Preisen. Für einen Privatpatienten im Westen sind sie wahrscheinlich die preiswertesten in ganz Europa. Schon ab 445 Mark ist in der Nachsaison eine „komplexe Kur“ von drei Wochen möglich: mit Vollpension, allen ärztlichen Leistungen, Bädern, Massagen und Medikamenten – und zwar ganz gleich, in welches der Bäder man fährt. Ärztliche Atteste sind dabei nicht notwendig.

Die von den Reisebüros angebotenen 21-Tage-Pauschalkuren (zum Beispiel Helios Berlin/Wiesbaden) sind im Durchschnitt etwas teurer. Dafür besteht größere Gewähr, daß man zur gewünschten Zeit in der gewünschten Wohnkategorie unterkommt. Ein Beispiel: Doppelzimmer ohne Bad, 2. Klasse, Vor- und Nachsaison 488 Mark, Saison 540 Mark; Einzelzimmer mit Bad, 1. Klasse, Vor- und Nachsaison 624 Mark, Saison 736 Mark.