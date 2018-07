Inhalt Seite 1 — Bremse für den Fortschritt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die wenig durchdachte Energiepolitik der Bundesregierung belastet nicht nur die Gesamtwirtschaft mit hohen Energiekosten, sondern gefährdet auch die Entwicklung ganzer Wirtschaftszweige. Die Krise der Stahlindustrie ist ein deutliches Warnsignal. Aber auch die Entwicklung der Kernenergiewirtschaft und der Reaktorindustrie wird ernsthaft gehemmt.

Noch Ende 1965 schien es, als ob in der Bundesrepublik der Durchbruch der Kernenergie unmittelbar bevorstände. Man rechnete damit, daß das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk schon Anfang 1966 den Auftrag für ein am Hochrhein geplantes Kernkraftwerk mit 600 Megawatt elektrischer Leistung (MWel) an die AEG oder an Siemens vergeben würde. Man erwartete, daß sich auch die Stadtwerke Frankfurt und die Preußenelektra dann bald zum Bau großer Kernkraftwerke entschließen würden. Darüber hinaus sprach noch vor wenigen Monaten von einer bevorstehenden Erweiterung des Kernkraftwerkes Gundremmingen, das 1966 mit einer Leistung von 238 MWel in Betrieb gehen wird, um einen 600-MWel-Block. Bis Ende 1972 sollten nach den ursprünglichen Plänen •deutsche Kernkraftwerke mit einer Leistung von rund 3400 MWel installiert werden.

Inzwischen haben sich diese Hoffnungen als Illusion erwiesen. Bei der Preußenelektra will man in keinem Fall mehr in diesem Jahr eine Entscheidung fällen. Dazu sei die energiepolitische Entwicklung viel zu unüberschaubar. „Wer sagt uns, ob wir überhaupt ein Kernkraftwerk bauen dürfen“, erklärte ein Sprecher des Unternehmens.

Der Durchbruch der Kernenergie zur Wirtschaftlichkeit, der sich in den letzten Jahren in Amerika und in Großbritannien so rasch vollzog, hat in der Bundesrepublik bisher noch zu keinen sichtbaren Konsequenzen geführt. Denn bis heute hat sich kein Elektrizitätsversorgungsunternehmen entschlossen, ein 600-Megawatt leistendes Kernkraftwerk in Auftrag zu geben. Dabei wäre die deutsche Reaktorindustrie heute durchaus in der Lage, im In- und Ausland mit amerikanischen, britischen und französischen Unternehmen zu konkurrieren. Mit Hilfe der öffentlichen Hand ist es ihr gelungen, den Anschluß an die internationale Entwicklung zu finden. Jetzt muß man aber befürchten, daß die Reaktorindustrie wegen der inkonsequenten Energiepolitik wieder einen starken Rückschlag erleidet.

Der von der Bundesregierung eingebrachte Gesetzentwurf zur Sicherung des Steinkohlenabsatzes sowie der Entwurf zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes von 1964 sollen der Steinkohle die Möglichkeit geben, sich den Strukturveränderungen innerhalb der Energiewirtschaft anzupassen. Der Erfolg dieser Maßnahmen für die Kohle ist zweifelhaft, die nachteiligen Wirkungen auf die Kernenergie sind nicht abzusehen.

Während sogar in den Vereinigten Staaten, wo die Steinkohle nicht einmal halb so teuer ist wie in der Bundesrepublik, die Kernkraftwerke erfolgreich mit der Kohle konkurrieren können, schlägt die Bundesregierung vor, daß der Kohleeinsatz in der Elektrizitätswirtschaft mindestens bis 1971 bei 50 Prozent des gesamten Primärenergieeinsatzes gehalten werden soll. Bei den Beratungen zu diesem Gesetz wurden sogar Stimmen laut, die den Schlußtermin für die Beibehaltung eines fünfzigprozentigen Kohleanteils an der Stromerzeugung bis 1975 verschieben wollten. Zur Begründung führt man an, daß vorher mit einem nennenswerten Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung nicht zu rechnen sei.

Diese Argumentation verkennt völlig den internationalen Trend. So wurden beispielsweise in den ersten beiden Monaten dieses Jahres in den USA der Bau von fünf Kernkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von mehr als 3000 Megawatt beschlossen. Schon 1965 hatten acht Elektrizitätswerke mit dem Bau von neuen Kernkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 5000 Megawatt begonnen. Gegenwärtig liegen also in den USA Bauabschlüsse über 13 Kernkraftwerke mit zusammen 8000 Megawatt vor, obwohl die konkurrierenden Energieträger Kohle und Öl dort zu weit günstigeren Preisen angeboten werden als bei uns. Bei einer von staatlichen Eingriffen ungestörten wirtschaftlichen Entwicklung könnte auch in der Bundesrepublik die installierte Kernkraftwerksleistung 1975 bei mindestens 5000 bis 6000 Megawatt liegen.